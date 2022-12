DJ Стивън “Twitch” от „Шоуто на Елън Дедженеръс“ почина на 40

С тивън Бос, по-известен като DJ Twitch в „Шоуто на Елън Дедженеръс“, почина на 40-годишна възраст, пише Vanity fair.

Според източници от правоприлагащите органи, съпругата на Стивън Бос Алисън Холкър пристигнала в полицейски участък в Лос Анджелис в неистово състояние във вторник, за да съобщи, че съпругът ѝ е напуснал дома им без колата си, нещо, което е много необичайно за него.

Stephen 'tWitch' Boss, Former 'Ellen DeGeneres Show' DJ and 'SYTYCD' All-Star, Dead at 40 pic.twitter.com/zTPRsF3zzx