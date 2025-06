След нощ на ужасите в Киев, издирването на тела продължава

Е вген Поваренков стои край полицейската лента, която отделяше обществеността от интензивната издирвателна и спасителна операция около сградата, в която живее. Той се взира в това, което беше останало от апартамента му в предградие на украинската столица Киев. Прозорците му бяха изчезнали, балконът му беше на ръба на срутване. Долу лични вещи бяха разпръснати по пътеките. Чаршафи и кърпи висяха от клоните на дърветата.

Крилата ракета се разби в този обикновен жилищен блок в квартал Соломянски в ранните часове на вторник сутринта,

вероятно с около 800 км/ч. Експлозията разруши 35 апартамента и издълба цяла част от сградата. До сряда следобед 23 души бяха открити мъртви в развалините. В цяла Украйна е известно, че най-малко 30 души са били убити при атаките, всички с изключение на двама от тях в Киев, пише Би Би Си (BBC).

Russian drones randomly targeting high-rise buildings full of sleeping families. Just mass murder by a regime now aligned with the US. pic.twitter.com/878fyiJlEU

Въздушният удар по сградата на Поваренков беше само един от огромната вълна, изпратена от Русия – общо над 440 дрона и 32 ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Бомбардировките се сипеха над столицата в продължение на девет часа, от полунощ до доста след зазоряване. Това беше сред най-тежките атаки срещу Киев, откакто започна пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Поваренков, 43-годишен складов работник, погледна надолу от разрушения си апартамент. Лицето му беше порязано и одраскано навсякъде, а едното му око беше силно зачервено. Не можеше да вижда с него.

Той е бил в леглото, когато ракетата ударила. Възрастната му майка спяла в съседната стая.

„Имаше топлина, огън и дим“, каза той, спомняйки си огромния удар само на метри от стената му. „Загубих съзнание. Когато се свестих, чух майка ми да крещи“. Съседи помогнали на Поваренков да избие изкривената му врата и да изведе майка си от апартамента. Други оцелели излизаха от останките на разрушената сграда.

„Хората крещяха, децата плачеха. Беше пълен хаос“, каза 60-годишният пенсионер Аркадий Воленчук. Навън жителите се опитваха да намерят безопасен път през горящи коли и падащи отломки. „Всичко гореше“, каза 69-годишната Алла, учителка. „Резервоарите за гориво в колите експлодираха. Отгоре се сипеше счупено стъкло, заедно с парчета бетон и плочки“, разказа тя.

Майката на Поваренков беше откарана по спешност в интензивно отделение, каза той, с две счупени ключици, порязвания на двете очи и тежки увреждания на вътрешните органи, които изискваха операция. Тя беше една от над 100 ранени в града.

Около полунощ Серхий Дубров, анестезиолог и директор на 12-та градска клинична болница в Киев, усети началото на ударите.

В рамките на часове само неговата болница щеше да приеме 27 пациенти, каза той. „Те имаха наранявания на меките тъкани, разкъсвания от счупено стъкло, увреждания на кръвоносни съдове. Имаше травматични мозъчни наранявания и вътрешни наранявания на гръдния кош. Единият имаше прекъсната бедрена артерия – успяхме да я поправим. Най-тежко беше при жена с открита черепно-мозъчна травма. Това са видовете наранявания, които виждаме при подобни атаки“, разказа медика.

Please, don’t close your eyes. Scream about Ukraine.

Russia is kіІling us every day.

Every night, it's scary to fall asleep - it's scary not to wake up.

It was a terrible night. So many people suffеred...

Kyiv 💔 How paіnful it is to see this. pic.twitter.com/LzG6uAE4a7