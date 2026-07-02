Лондон отчете значителен спад на нелегалните преминавания през Ламанша

Б роят на мигрантите, пристигнали във Великобритания през Ламанша е спаднал с 41% през първото полугодие в сравнение със същия период миналата година, става ясно от данни на британското Министерство на вътрешните работи, цитирани от Франс прес.

Близо 11 884 мигранти са достигнали британското крайбрежие с импровизирани плавателни съдове в периода между 1 януари и 30 юни тази година в сравнение с 19 982 мигранти за същия период миналата година.

Броят на новопристигналите мигранти тази година е също с 12% по-нисък от този, отчетен през първата половина на 2024 г., когато на власт беше Консервативната партия, която сега е в опозиция.

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Това е добра новина за Лейбъристката партия, която дойде на власт преди две години във Великобритания, но която все повече изостава в социологическите проучвания за разлика от антиимиграционната партия "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж, отбелязва АФП.

Премиерът в оставка Киър Стармър се ангажира да "разбие организираните банди" на трафикантите, но въпреки това миналата година беше отчетен най-големия брой мигранти, пристигнали в страната през Ламанша от 2018 г., когато нелегалните преминавания на протока се увеличиха значително.

Стармър обяви оставката си преди десет дни и скоро се очаква неговият пост да бъде зает от неговия съпартиец и бивш кмет на Манчестър Анди Бърнам.

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Вчера правителството внесе в парламента широкообхватен законопроект, целящ да реформира системата за предоставяне на убежище, както и да възпрепятства имиграцията и да ускори експулсирането на мигранти. Негов автор е министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд.

Той предвижда също въвеждането на статут на временен бежанец, ограничаването на приложното поле на Европейската конвенция за правата на човека във Великобритания и преразглеждането на Закона за съвременното робство, за да се ограничат жалбите на мигранти, чиито молби за убежище са били отхвърлени.

Лондон подписа споразумения с няколко страни, в това число с Ирак и Германия, която се ангажира да засили контрола върху складовете, където се съхраняват складовете за резервни части на корабите, използвани от трафикантите, припомня АФП.