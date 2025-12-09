Свят

Sky News: Владимир Путин не разчита на мир

Путин използва фокуса на американския президент върху мирните преговори като „прикритие“, докато руските войници се опитват да завземат още земя

9 декември 2025, 09:51
Sky News: Владимир Путин не разчита на мир
Източник: iStock/GettyImages

П ри повече от хиляда убити или ранени войници всеки ден, няма никакви признаци, че натискът на Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна намалява бойните действия на терен. Напротив, пише Sky News.

Военният главнокомандващ на Украйна казва, че Владимир Путин използва фокуса на американския президент върху мирните преговори като „прикритие“, докато руските войници се опитват да завземат още земя.

Това означава много по-голям натиск върху украинската фронтова линия, дори когато руски и американски, или американски и украински, или украински и европейски лидери си стискат ръцете и се усмихват пред камерите, преди да се оттеглят зад затворени врати в Москва, Аляска и Лондон.

Путин не разчита на мир

Липсата на каквито и да било индикации, че Кремъл възнамерява да забави своята военна машина, също прави риска войната да се разпространи отвъд границите на Украйна все по-вероятен.

Изисква се огромно количество усилие, време и пари, за да се постави една държава в режим на война, както направи Путин – частично мобилизирайки населението, отделяйки огромни части от държавния бюджет за военни цели и пренасочвайки обширната индустриална база на Русия към производство на оръжия и боеприпаси.

Но когато боевете спрат, е нужно почти същото количество внимание и енергия, за да се върне обществото към ритъма на мирно време.

Съзнателният избор да не се намали отбранителната готовност след прекратяване на боевете означава, че нацията ще продължи да увеличава въоръжените си сили и запасите от оръжия – сигурен знак, че няма намерение да бъде миролюбива и че само прави пауза, преди отново да атакува.

Липсата на каквато и да е подготовка от страна на Москва да забави темпото на военните си операции в Украйна – където има разположени над 710 000 войници по фронтова линия от 1255 километра – може би е индикатор, че Путин очаква повече, а не по-малко война.

Как може да приключи войната?

Какво ще се случи в Европа занапред ще зависи от съдържанието на евентуалната мирна сделка за Украйна. Пълно поражение на Русия е почти немислимо без значителна промяна в позицията на администрацията на Тръмп и масивно увеличаване на оръжията и подкрепата.

Най-добрият възможен резултат за Украйна би бил споразумение, което да постигне справедлив баланс между воюващите страни и техните противоречиви цели. Това може да стане чрез спиране на боевете по текущата линия на контакт, преди да започнат същинските мирни преговори, като суверенитетът на Украйна бъде подкрепен с надеждни гаранции за сигурност от Европа и САЩ.

Ще бъде ли Стармър откровен с британското общество?

Това не означава само увеличени разходи за отбрана с много по-бързи темпове – поне във Великобритания – отколкото е планирано в момента. Става въпрос и за мисленето на една държава и нейната готовност да понесе жертви.

Франция вече открито казва, че родителите може да се наложи да губят децата си във война с Русия, докато Германия изисква всички 18-годишни мъже да преминават медицински прегледи за възможна военна служба.

Никакъв толкова труден, но откровен разговор не се води от сър Киър Стармър с британската общественост. Най-далеч, до което е стигнал неговият военен главнокомандващ, е да каже, че „готовността за война“ е неговият основен приоритет.

Но това е безсмислен жаргон за повечето хора. Готовността за война означава много повече от това, което професионалните въоръжени сили могат да направят. 

Армиите водят битки. Държавите водят войни.

Но подобна стъпка би изисквала съюзниците на Европа в НАТО, водени от Обединеното кралство, Франция и Германия, наистина да превключат своите армии и население обратно в режим на военно време, с достоверна готовност да влязат във война, ако Москва се опита да тества тяхната подкрепа за Украйна.

По темата

Източник: Sky News    
Русия Украйна война мирни преговори военни действия Владимир Путин Доналд Тръмп украинска фронтова линия военна готовност разпространение на войната отбранителни разходи НАТО
