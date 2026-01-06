Скиори отдадоха почит във формата на сърце в памет на жертвите от пожара в Швейцария

С киори оформиха сърце на писта в Кран-Монтана в памет на жертвите на смъртоносния пожар, който опустоши бар „Le Constellation“ в навечерието на Нова година.

Четиридесет души загинаха в пожара, а 119 други бяха ранени, много от които тежко.

Всичките 40 жертви, които са починали, бяха идентифицирани в неделя. Много от тях бяха тийнейджъри.

Причината за пожара все още не е установена, но първоначалните разследвания сочат, че вероятният източник на пламъците са бенгалски огън върху бутилки с шампанско, носени близо до тавана.

Това видео беше публикувано в социалните мрежи на туристическия офис на Кран-Монтана.

Коментар към клипа гласи: „В дълбока солидарност, Кран-Монтана и цялата ски общност скърбят заедно.“

„Мислите ни са с всички жертви, както и с тези, които предоставят грижи, помощ и подкрепа. Ние сме заедно в този труден момент.“