Следим на живо: Извънредна ситуация в Черно море - поразен кораб потъва край Румъния, Радев събра службите

Тръмп заяви готовност за помощ на Русия след трагедията с чумата в Сибир

Черно море се превърна в бойно поле за дронове: Корабите, които бяха ударени през последните години

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море

Два търговски кораба са атакувани край българския бряг - ALFA WATAN е потънал, а на ABLE е избухнал пожар; 18-членният му екипаж е спасен от българския ферибот DIOSCURIA.

Тежък инцидент е станал и край Румъния - корабът „Royad Mammadov“ е сериозно повреден, 11 души са спасени, а капитанът и готвачът са загинали. Румънските власти провеждат мащабна спасителна операция.

Украйна обвини Русия за атаките с дронове, а руски военен бюлетин потвърди удар по два товарни кораба. На фона на инцидентите българският премиер Румен Радев свиква среща с институциите по сигурността и отбраната.

Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в Изключителната икономическа зона на България. Информацията беше потвърдена неофициално за NOVA .

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващи моряци, пише Maritime.bg .

По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба - ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, и ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау.

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Все още няма официална информация за съдбата на екипажа.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал пожар вследствие. Целият 18-членен екипаж е бил успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените има ранени, на които е оказана първа помощ директно на борда на DIOSCURIA . Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.

Информацията бе потвърдена и от Министерството на вътрешните работи на Румъния. По техни данни има двама загинали, а 11 членове на екипажа са спасени. Ранените са транспортирани за оказване на спешна медицинска помощ. Кораби на румънската брегова охрана и хеликоптер на Главния инспекторат по авиация извършват необходимите действия по издирване и спасяване.

Данни за корабите:

Плавателният съд ABLE е кораб за генерални товари, дълъг 110 метра и широк 17 метра. Той е потеглил от румънското пристанище Галац и е трябвало да акостира в Истанбул.

Последните му координати, според платформите за следене на морския трафик, са подадени на около 70 морски мили източно от Варна.

Потъналият кораб ALFA WATAN също е кораб за генерални товари с дължина 83 метра и широчина 12 метра. Той е потеглил от пристанище Картал в Турция и е бил с дестинация румънското пристанище Сулина. Последните му координати са подадени също на около 70 морски мили югоизточно от Варна.

На фона на инцидента в Черно море министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите

Във връзка със случая министър-председателят Румен Радев свика днес среща с представители на институциите.

България провежда спасителна операция на 70 мили източно на град Бяла в изключителната българска икономическа зона на Черно море, съобщи премиерът Румен Радев. Около 3:00 часа са атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни. И на двата кораба са нанесени поражения, посочи Радев.

Това е абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право и на морското дело, което затруднява изключително корабоплаването в Черно море, вдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно, заяви Радев. Според премиера, ако не се сложи край на време на тази война, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава риска, дори от глобален конфликт. Войната се ожесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни плавателни съдове, подчерта българският премиер.

Министър-председателят информира, че и на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Продължаваме да издирването на оцелели. Екипажът на втория кораб с пожар на борда, е успял да се евакуира и е спасен от български кораб. По това време се е намирал българският „Диоскурия“, който е видял взрива на първия кораб и се е отправил към мястото на инцидента, каза Радев. Той съобщи, че е открита една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но засега няма открити хора.

Екипажът е в неизвестност, съобщи министър-председателят. Той допълни, че е изпратена бърза лодка от българските военноморски сили, която е успяла да вземе двамата ранени от този екипаж - единият е ранен в главата, другият е обгорял. Всеки момент те трябва да пристанат на пристанище "Варна". Мобилизирани са екипите от Военната болница във Варна, увери премиерът. Останалите 16 души от екипажа се придвижват с граничен патрулен катер. И там хората са спасени, съобщи Румен Радев. Той каза, че 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, а седем са индийски граждани. Относно втория кораб премиерът каза, че е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб - с курс на север.

Обстановката за аварийно-спасителни операции в региона е добра, вълнението е един-два бала, видимостта е над 10 мили, каза Радев и увери, че ще бъде направено всичко възможно да се изследва целия район и при възможност да се спаси екипажът на първия кораб.

Радев коментира и кораб, ударен още през август без екипаж, облетян от Военновъздушните сили, който е на дрейв с отказала система за управление. Този кораб ние го следим дали няма да влезе в териториалните води на България. Ако продължава по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме, каза Румен Радев. Той увери, че няма да бъде допуснато по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейващи кораби.

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Министерството на вътрешните работи на Румъния съобщи в понеделник за "комплексна операция за спасяване на екипажа на потънал кораб в Черно море".

Структурите на Министерството на вътрешните работи провеждат комплексна операция за спасяване на екипажа на кораб, потънал в Черно море, съобщават от министерството в публикация на официалната му интернет страница от 5 октомври 2026 г.

Ето какво посочват още:

"Единадесет членове на екипажа са спасени. Освен това са открити телата на двама загинали.

Хеликоптер на Главния авиационен инспекторат е изтеглил с лебедка пострадалите, за да им бъде оказана спешна медицинска помощ.

Кораби на бреговата охрана и хеликоптер на Главния авиационен инспекторат извършват необходимите спасителни дейности.

На 5 октомври 2026 г. около 11:00 ч. граничните полицаи от Бреговата охрана са били информирани от Морския спасителен координационен център (MRCC) в Констанца, че на борда на търговски кораб, намиращ се в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 30 морски мили южно от село Сфънту Георге, е избухнал пожар.

MRCC Констанца е задействал операция по търсене и спасяване на хората, намиращи се в опасност в морето, като кораб на Бреговата охрана е определен за координатор на място на спасителните дейности.

Граничните полицаи, съвместно с колегите си от Главния авиационен инспекторат, незабавно са предприели действия по издирването и спасяването на членовете на екипажа."

Zelensky: Rûsyayê hêrişî keştiyeke Tirkiyeyê kir Serokdewletê Ûkraynayê Volodymyr Zelensky angaşte ku du dronên Rûsî li keştîyeke sivîl xistine û di enecamê de 2 kesan canê xwe ji dest dane. Zelenskyy li ser hesabê Xê angaştên xwe domand û got ku ev keştiya rastî hêrişa Rûsyayê hatiye, keştiya Tirkiye ya garis barkirî bûye û di avên bêalî de rastî hêrişê hatiye. Serokê Ûkraynayê got ku xebatkarên keştiyê hemwelatîyên Azerbaycan û Hindistanê bûne û da zanîn ku di encama hêrişê de kaptanê keştîyê û xebatkarekî canê xwe ji dest dane û yek jê birîndar 11 xebatkarên keştiyê hatine rizgarkirin. — ZendTV (@tvzend) October 6, 2026

Междувременно се появиха нови подробности за тежкия инцидент от 5 отктомври 2026 г. в Черно море

Корабът „Royad Mammadov“ е бил сериозно повреден, а капитанът и готвачът на борда са загинали, съобщава румънската медия Ziua de Constanța .

Представителят на Navlomar Енчиу Георге заяви, че е бил потърсен от корабособственика непосредствено след инцидента. По думите му корабът вероятно е бил поразен от въздушна ракета.

„Бях потърсен от корабособственика на „Royad Mammadov“, който ми съобщи, че корабът е бил поразен от въздушна ракета. Била е ударена надстройката на кораба, а капитанът е загинал на място“, заяви Енчиу Георге.

Впоследствие на борда на кораба е била установена пробойна и плавателният съд е започнал да се накланя.

Той уточни, че незабавно е била уведомена Румънската военноморска администрация, която е поела спасителната операция. По негова информация в операцията са били мобилизирани три спасителни кораба и хеликоптер.

Хеликоптерът е използван за спасяването на трима членове на екипажа, които са били по-тежко ранени. Те са били транспортирани до болница. Впоследствие останалите членове на екипажа са били спасени с катер и откарани на брега.

Капитанът и готвачът на кораба са загинали

По думите му капитанът на кораба е загинал вследствие на удара, а тялото му все още се намира на борда и предстои да бъде извадено. Загинал е и готвачът на кораба, чието тяло също предстои да бъде извадено от спасителните екипи.

Осемте оцелели моряци, които са пристигнали в Констанца, предстои да бъдат транспортирани до болница за медицински прегледи, заедно с тримата членове на екипажа, спасени по-рано и вече откарани в лечебно заведение.

След извършването на прегледите моряците, които няма да се нуждаят от хоспитализация, ще бъдат настанени в хотел в Констанца. След приключване на разследването и необходимите формалности те ще бъдат репатрирани в Азербайджан и Индия.

Корабът е сериозно повреден

Енчиу заяви, че „Royad Mammadov“ е сериозно повреден.

„В момента знам, че корабът е много сериозно повреден, в смисъл че е наклонен наляво и съществува опасност да потъне“, заяви Енчиу Георге в понеделник.

По информация, която е получил, корабът вероятно е бил поразен три пъти - веднъж от въздуха и два пъти от морето.

Предстои властите да установят точните обстоятелства, при които е станал инцидентът, както и естеството на ударите, причинили повредите на кораба.

Два кораба са атакувани край България https://t.co/hSVMKWwUmV — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 6, 2026

Украйна обвини руски дронове за инцидента

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че инцидентът е бил предизвикан от руски дронове.

„Ужасяващ удар с два руски дрона по цивилен кораб в неутрални води, превозващ царевица и собственост на Турция. На борда е имало граждани на Азербайджан и Индия“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

„Към този момент, за съжаление, знаем, че капитанът на кораба е загинал. Изказвам съболезнованията си. Съдбата на още един човек все още се установява. Единадесет членове на екипажа са спасени, един от тях е ранен“, написа още Зеленски в понеделник.

A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026

Руските власти не са направили незабавен коментар, посочва Reuters .

В бюлетин на руското Министерство на отбраната се посочва, че Русия е нанесла удар по два товарни кораба.

Румънски медии по-рано съобщиха, че инцидентът е станал в близост до петролна платформа, експлоатирана от румънска енергийна компания, която е заявила пред румънския сайт HotNews.ro, че платформата работи нормално.

Корабът, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, е пътувал към Равена, Италия, и последно е акостирал в украинското пристанище Измаил, според сайта VesselFinder.com.

Румъния, член на НАТО, има 614-километрова сухопътна граница с Украйна. От началото на войната между Русия и Украйна преди четири години страната е ставала свидетел на навлизане на руски дронове във въздушното ѝ пространство, както и на плаващи мини в Черно море по ключови търговски и енергийни маршрути.

Атаки срещу кораби в Черно море: Какви са рисковете за България

Темата коментираха в ефира на NOVA NEWS създателят на Софийския форум по сигурността и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

Според Божилов към момента информацията за случилото се е недостатъчна и на места противоречива. По думите му има данни, че двата кораба са се сблъскали, в резултат на което единият е потънал. Друга информация сочи, че плавателните съдове са били атакувани с дронове. „Удар с дронове е директно нападение, а другото е инцидент“, посочи Божилов.

Той отбеляза, че през последните дни се засилват атаките с въздушни дронове срещу кораби, които превозват зърно и други продукти от украински пристанища. „Войната се ожесточава и лошото е, че вече навлиза в румънски и български води“, коментира Божилов.

Милен Керемедчиев уточни, че атаката не е станала в териториалните води на България, а в изключителната икономическа зона на страната. Той обясни, че териториалните води са част от територията на държавата, докато изключителната икономическа зона дава на страната определени права за използване на природните ресурси и защита на икономическите ѝ интереси.

По думите му Русия за пореден път предприема действия, които засягат гражданската инфраструктура и търговското корабоплаване. Керемедчиев посочи, че вече има и дрейфуващ кораб, чиито екипаж е напуснал плавателния съд. По думите му той се намира в близост до българските териториални води, на около 40 морски мили от Шабла.

Според Божилов на първо място стои въпросът за сигурността на корабоплаването. „Ние няма какво много да направим, особено ако ударите са в икономическата ни зона. Там само можем да оказваме помощ“, посочи той.

По думите му трябва да се анализират и последиците за корабоплаването, екологията и цялостната сигурност в Черно море.

Керемедчиев предупреди, че кризата може да окаже сериозно влияние върху търговските пътища на България и да постави допълнително натоварване върху спасителните екипи и системата за реакция при морски аварии. Според него рискът от подобни инциденти ще продължи да се увеличава.

Йордан Божилов очерта няколко възможни направления за реакция. Според него трябва да бъдат създадени механизми за съвместни действия при подобни ситуации и да се подобри координацията между България и Румъния. По думите му е необходимо към разговорите да бъдат привлечени Европейският съюз и НАТО. „Възможно е да поискаме допълнителни консултации за това какво трябва да се направи в Черно море, защото корабоплаването наистина ще бъде засегнато“, заяви Божилов.

Експерт: Действията на Русия са тест за готовността на НАТО

Според експерта по сигурността доц. Момчил Дойчев тези атаки са част от руската хибридна война, целяща да ескалира напрежението в Черноморския регион, особено в България и Румъния.

„Русия се старае по някакъв начин да въвлече повече страни в този конфликт, показвайки своята сила. Това се вижда по всякакъв начин в атаките в самата Украйна, особено против цивилната инфраструктура“, коментира той.

Според доц. Дойчев действията на Руската федерация са изпитание за готовността на НАТО. „Тя просто тества във всеки момент доколко готовността на НАТО да задейства член 5 е възможна и докъде може да стигне в тези хибридни, агресивни действия“, посочи експертът.

Той обърна специално внимание на разликата между инцидент в изключителната икономическа зона и такъв в териториалните води на страната ни. „В териториалните води на страни от НАТО, ако се случи такъв инцидент, действително това показва следваща степен на ескалация на напрежението“, обясни доц. Дойчев. Той подчерта, че Алиансът вероятно ще реагира спокойно, като първо ще изчака да се изяснят всички данни за случая.

„Това няма да накара НАТО да се откаже от помощта, която оказва и ще оказва на Украйна“, категоричен бе експертът. По думите му обаче, всяка по-нататъшна ескалация, особено в териториални води, би предизвикала „много по-сериозен отговор от страна на НАТО“.