SIPRI: Вносът на оръжие в Европа се е утроил

В носът на оръжие в Европа се е утроил според последния доклад на Стокхолмския институт за изследване на мира (СИПРИ/SIPRI), предаде ДПА.

Като цяло, доставките на оръжие в световен мащаб са се увеличили с 9,2% в сравнение с последните два петгодишни периода, според данните на СИПРИ, оценяващи обема на доставките на оръжие, а не тяхната финансова стойност.

Тъй като обемите варират значително в зависимост от поръчките през всяка година, изследователите се фокусират върху дългосрочните тенденции и сравняват петгодишни периоди, а не отделни години.

В доклада за периода 2021-2025 г. в сравнение с 2016-2020 г. европейските страни са утроили вноса си на оръжие, като тази тенденция се дължи на войната на Русия срещу Украйна. Руската заплаха обаче подтиква европейските страни да укрепят собствените си отбранителни способности.

"Русия е единствената отговорна за рязкото увеличение на вноса на оръжие в Европа“, заяви Катарина Джокич, експертка на СИПРИ.

Несигурността относно степента, в която САЩ биха защитили своите партньори от НАТО в случай на извънредна ситуация, също е допринесла за увеличаване на търсенето на оръжие сред европейските страни от НАТО, посочват изследователите. Но Европа все още купува оръжия главно от САЩ.

"За първи път от две десетилетия насам най-голямата част от износа на оръжие от САЩ е за Европа, а не за Близкия изток", се посочва в доклада, като делът на континента е 38 %.

"Европейските компании увеличиха производството си на оръжие и новата инвестиционна помощ на ЕС за отбранителната промишленост в държавите-членки доведе до редица поръчки в рамките на ЕС, но европейските страни продължиха да внасят оръжие от САЩ в периода от 2021 до 2025 г.", добави Джокич.

Това важи особено за бойните самолети и системите за противовъздушна отбрана с голям обсег, които се считат за особено ефективни в Европа.

Страни като Румъния и Полша също закупиха оръжия, произведени в САЩ, за да укрепят партньорството си със САЩ.

"Ако вече разполагате със системи от САЩ – като например системата за противовъздушна отбрана "Пейттриът", използвана от Германия – тогава има много логистични и обучителни причини да продължите да ги използвате", добави тя.

Напрежението и войната в Близкия изток вероятно ще доведат до продължаващо нарастване на търсенето на оръжия в Европа в бъдеще, показва анализът.

В същото време американските атаки срещу Иран могат да имат и други последствия. "Ако в САЩ има недостиг, например на отбранителни ракети, както се съобщава, това може да доведе до това страната да даде приоритет на собствените си въоръжени сили и да ограничи доставките за други страни."

Значително увеличение на вноса на оръжия в Европа

Според Джокич това може да се превърне в проблем за европейските страни. Между 2021 и 2025 г. САЩ са отчели 42% от всички международни доставки на оръжие и са изнесли оръжие в 99 страни.

Вторият и третият по големина износител на оръжие през разглеждания период са Франция и Русия. Руският износ е спаднал с 64%.

На фона на продължаващата война срещу Украйна, Киев остава най-големият вносител, следван от Индия, Саудитска Арабия, Катар и Пакистан.

СИПРИ е независим институт за изследване на мира със седалище в Стокхолм, който се финансира предимно от държавата и публикува годишни доклади за търговията с оръжие, оръжейната промишленост, ядрените оръжия и военните разходи.