Свят

Силно земетресение разтърси Япония, предупреждение за Цунами

Земният трус е разтърсил бреговете на префектурата Ивате и е бил на дълбочина 10 км под морската повърхност

9 ноември 2025, 11:42
Силно земетресение разтърси Япония, предупреждение за Цунами
Източник: iStock photos/Getty images

Я понската метеорологична агенция съобщи, че е било регистрирано силно земетресение с магнитуд 6,7 по предварителни данни край северното крайбрежие на Япония, предаде Асошиейтед прес.

Земният трус е разтърсил бреговете на японската префектура Ивате и е бил на дълбочина 10 км под морската повърхност.

Япония издаде предупреждение за опасност от Цунами в префектура Ивате, съобщи телевизия NHK, като призова жителите да се отдалечат от крайбрежните райони.

Очаква се вълната Цунами да бъде с височина около един метър, допълни японската обществена телевизия.

Япония, разположена в една от най-сеизмично активните зони в света, постоянно е изправена пред предизвикателствата на мощни земетресения и вълни Цунами.

Страната е разположена по протежение на Тихоокеанския огнен пръстен, където няколко големи тектонични плочи се срещат и постоянно си взаимодействат. В резултат на това редовно е засегната от силни земни трусове, често с магнитуд над 6.0, а понякога достигащи и над 7.0 по Рихтер.

Епицентрите им често са плитки, на около 10 километра под морското дъно, което увеличава потенциала за образуване на Цунами.

Японската метеорологична агенция играе ключова роля в наблюдението на сеизмичната активност и издаването на предупреждения. При регистриране на силно земетресение, агенцията бързо оценява риска от Цунами, призовавайки жителите на крайбрежните райони да се евакуират на по-високи места.

Префектури като Ивате, Мияги и Фукушима, разположени по североизточното крайбрежие, често попадат под удара и са обект на такива предупреждения.

Макар прогнозите за височината на вълните да варират, често се очакват вълни около един метър, но е имало случаи, когато те са достигали и по-големи размери.

Системите за ранно предупреждение са от решаващо значение за минимизиране на жертвите и щетите.

След сериозни трусове, особено в близост до атомни електроцентрали като тези във Фукушима, Сендай и Иката, властите и операторите незабавно проверяват за евентуални усложнения, за да осигурят безопасност. Често се налага временно спиране на движението на високоскоростните влакове Шинкансен и се наблюдават локални прекъсвания на електрозахранването.

Източник: Светослав Танчев, БТА    
япония земетресение цунами
