Силни земетресения в Турция

Д ве земетресения с магнитуд 5,1 и 4,8 разтърсиха района на окръг Измир тази сутрин, съобщи Анадолската агенция.

Двата труса са станали в морето край град Карабурун в интервал от две минути. Първият е регистриран в 8.46 ч. местно време /7.46 ч. българско/. Той е бил на дълбочина около 20 км. Огнището на последвалия трус е било по плитко - на 7 километра под земната повърхност.

Валията на Измир Явуз Селим Кьошгер е заявил пред агенцията, че към момента няма установени негативни последствия от труса. Извършва се проверка на място.

"Няма информация за жертви или материални щети при земетресенията до момента", увери той.

Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/ информира по-рано на сайта си, че в 8.03 ч. местно време, е бил регистриран и друг трус в същия район на Егейско море - с магнитуд 4,1 и на дълбочина около 24 км.

