Земетресение разтърси о. Крит

С илно земетресение от 4.6 по Рихтер разлюля остров Крит, съобщава Атинският институт по геодинамика, цитиран от "Катимерини".

Няма данни за пострадали или нанесени материални щети.

An undersea earthquake with preliminary magnitude 4.6 occurred Friday in the sea area between Crete and Kasos, the Athens Geodynamic Institute said https://t.co/4VCExTMwmd