Ще се обединят ли Русия и Китай срещу настъплението на Турция в Централна Азия

Ц ентрална Азия се завръща все по-видимо на полето на геополитическата надпревара за влияние и последните събития го показват отчетливо. За последните няколко месеца държавите с най-силно историческо и политическо присъствие в региона осъществиха няколко обиколки с официални лица през страните от някогашното съветско пространство.

Това, което се очертава като тенденция, е сближаването на Русия и Китай в общия им сблъсък с нарастващата сила на Турция. Москва и Пекин се стремят както да ограничат Анкара, така и да не подкопават собствените си позиции в този важен търговски и стратегически район от света. Пред руснаците и китайците също така стои въпросът дали и как могат да използват Турция за целите си – като например създаването на антизападен съюз. Сложността на тази игра привлича все по-голямо внимание на международните наблюдатели през последните години. Разширяването на турското влияние в региона - особено след победата на съюзника Азербайджан във Втората война в Нагорни Карабах, засили както сериозността, така и сложността на това регионално състезание за всички участници. Тази динамика беше силно облекчена през последните дни от две дипломатически срещи на високо равнище, една в Москва и една в Анкара.

На 1 април руският външен министър Сергей Лавров се срещна с колегата си от Туркменистан Рашид Мередов. Според местни коментатори, основната цел на посещението на Мередов е да се посрещнат възможните последици от победата на Азербайджан в Карабах и използването на тази победа от Турция, за да разшири влиянието си в Туркменистан и други тюркски държави в Централна Азия. Анкара вече постигна пробив с посредничеството между Ашхабад и Баку в организирането на преговори за оспорваните от дълги години петролни находища в Каспийския басейн. Не е тайна, че Туркменистан направи тези стъпки на фона на притеснения, че това ще се отрази на връзките с Москва. Русия следи отблизо дипломатическите ходове в Каспийския регион, тъй като Турция като член на НАТО може да даде възможност на Алианса да стъпи в Централна Азия. Другото, което смущава Москва е идеята газ от Каспийско море да достигне до Европа посредством Азербайджан -Туркменистан разполага с едни от най-големите енергийни залежи и е разглеждан като възможност за алтернативен на Русия доставчик на газ.

