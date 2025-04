Grok на Илон Мъск се научи да "вижда" света около себе си

Ч атботът Grok на xAI вече може да отговаря на въпроси за това какво има в зрителното поле на камера на смартфон - подобно на функциите за "визия в реално време" в Google Gemini и ChatGPT.

Какво се знае

Във вторник xAI представи Grok Vision, функция, която позволява на потребителите да насочват камерата на телефона си към обекти - като продукти, знаци или документи - и да задават въпроси за тях. Grok Vision се предлага в приложението Grok за iOS, но все още не работи на Android.

GROK CAN SEE WHAT YOU SEE—LITERALLY



Grok’s voice mode comes with camera access, letting users point their phone at something and ask, “What am I looking at?”



The Vision feature on iOS allows the chatbot to analyze real-world objects, text, and environments through your… https://t.co/cmtINP8yp6 pic.twitter.com/N1b6pcYZOi