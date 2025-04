„Ще ми липсваш. Ще боли“: Почина дядото на Джъстин Бийбър

Д ядото на Джъстин Бийбър – Брус Дейл – е починал в болница в родния град на певеца. 31-годишният изпълнител отдаде емоционална почит на дядо си, който си е отишъл на 80-годишна възраст. В събота той сподели трогателна публикация в Instagram, придружена от ретроспективна снимка от 2009 г., на която двамата са заедно, а ръцете на Джъстин обгръщат лицето на дядо му.

В емоционалния си текст Бийбър сподели мили спомени с дядо си и изрази колко много ще му липсва.

„Ще ми липсваш. Ще боли. И ще седя, ще си позволя да си припомня всички прекрасни моменти, които сме имали“, завърши поста си Бийбър.

Брус Дейл – баща на Пати Малет, майката на Джъстин – е починал мирно в четвъртък в хоспис "Ротари" в Стратфорд, Онтарио.

Освен Пати, Дейл има още три деца – Кенди Топър, Крис Малет и Крис Дейл. Съпругата му е Даян Дейл.

Джъстин Бийбър е един от тримата му внуци. Дейл е имал общо шест внука, включително Джак Блус, самият Бийбър и седеммесечния син на Джъстин и съпругата му Хейли.

Брус Дейл често се е появявал в творчеството на внука си, включително в документалната поредица "Justin Bieber: Seasons" от 2020 г. и в музикалния документален филм "Never Say Never" от 2011 г. През 2018 г., в интервю в Музея на Стратфорд Пърт, по повод откриването на изложба, посветена на Бийбър, Дейл сподели спомен за първото си преживяване да гледа Джъстин на сцена:

„Беше невероятно“, разказа той. „Баба ти и аз шофирахме осем часа, за да стигнем до първото му шоу. Той дори не знаеше, че ще бъдем там.“

На въпрос защо е станал толкова емоционален по време на концерта, Дейл отговори: „Не знам. Просто се случва. Мога да говоря с всеки за всичко, но когато става дума за него, просто се разчувствам.“