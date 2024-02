Шлеп срути мост в Китай, автомобили паднаха в Перлената река (ВИДЕО)

Д вама души загинаха, след като шлеп се блъсна в мост в Китай в делтата на Перлената река днес и го срути, предаде Ройтерс.

Агенцията цитира Централата китайска телевизия, според която автомобили, намирали се в този момент на откъснатата част на моста, са паднали във водата. Паднали са общо четири превозни средства, като две - кола и автобус, са се приземили върху шлепа. Шофьорът на автобуса е оцелял, но не е бил контактен.

Guangzhou, China: It appears a barge collided with the pillar of a new bridge, causing a section of the roadway to collapse. 5 vehicles fell off the bridge. https://t.co/eQymKvYTxK