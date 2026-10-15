Северна Корея тества нови стратегически крилати ракети, изстрелвани от подводница

С еверна Корея съобщи, че е извършила успешни изпитания на два вида стратегически крилати ракети, изстрелвани от подводници, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс. Основната цел на теста е била да се проверят оперативните способности на военноморските сили и надеждността на средствата за военно възпиране.

Високопоставени военни представители са наблюдавали маневрите, проведени в морето край източното крайбрежие на страната. От КЦТА не предоставиха допълнителни технически подробности за спецификата на ракетите или самата процедура по изстрелването, но увериха, че опитите не са застрашили сигурността на съседните държави.

North Korea says it tested cruise missiles designed to be fired from submarines https://t.co/ZkEm4Mjdfj https://t.co/zA89OY3arF — The Independent (@Independent) October 15, 2026

Пхенян продължава интензивно да разработва съвременни подводници, въоръжени с балистични и крилати ракети, които тества от различни платформи, включително от модифицирани по-стари плавателни съдове.

Въпреки поредицата от изпитания, международни военни анализатори смятат, че Северна Корея все още не е въвела в пълна оперативна готовност съвременна подводница с ракетно въоръжение. Разработването на подобен клас плавателни съдове остава сред основните приоритети на севернокорейския лидер Ким Чен-ун в рамките на стратегията му за разширяване на стратегическия арсенал на страната.