Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Р уският президент Владимир Путин се срещна със севернокорейския външен министър Чхве Сон-хи в Москва, на фона на продължаващото задълбочаване на отношенията между двете съседни държави, предаде "Анадолската агенция".

Путин прие Чхве, която започна тридневното си посещение в Русия на 26 октомври, в Кремъл, където ѝ предаде своите най-добри пожелания към севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Путин поиска по-близки отношения със Северна Корея

„Подробно обсъдихме нашите отношения и перспективите за развитие в Пекин. Всичко върви по план. Моля, предайте моите най-добри пожелания на него (Ким Чен-ун - бел. ред.)“, заяви Путин пред висшия дипломат на Пхенян.

Не бяха предоставени допълнителни подробности за темите, обсъдени по време на разговора.

По-рано през деня руският външен министър Сергей Лавров посрещна Чхве с букет преди срещата между двамата висши дипломати в Москва.

По време на срещата им Лавров подчерта плановете им за участие в Третата международна конференция по евразийска сигурност, която ще се проведе в беларуската столица Минск на 28–29 октомври.

„Нашето участие в тази важна конференция без съмнение ще допринесе за напредъка към общата цел — изграждането на справедлив световен ред, включително и в Евразия“, каза Лавров.

Ключова визита: Външният министър на КНДР е на посещение в Русия

Той изрази очакване разговорите по ключови въпроси от двустранния дневен ред между Москва и Пхенян да продължат.

Посещението се състои в контекста на подписаното миналата година всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство между Северна Корея и Русия, с което двете страни се ангажираха с взаимна военна подкрепа, ако някоя от тях бъде нападната.