Свят

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Путин прие Чхве в Кремъл, където ѝ предаде своите най-добри пожелания към Ким Чен-ун

27 октомври 2025, 18:26
Путин: Всичко със Северна Корея върви по план
Източник: EPA/БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин се срещна със севернокорейския външен министър Чхве Сон-хи в Москва, на фона на продължаващото задълбочаване на отношенията между двете съседни държави, предаде "Анадолската агенция".

Путин прие Чхве, която започна тридневното си посещение в Русия на 26 октомври, в Кремъл, където ѝ предаде своите най-добри пожелания към севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Путин поиска по-близки отношения със Северна Корея

„Подробно обсъдихме нашите отношения и перспективите за развитие в Пекин. Всичко върви по план. Моля, предайте моите най-добри пожелания на него (Ким Чен-ун - бел. ред.)“, заяви Путин пред висшия дипломат на Пхенян.

Не бяха предоставени допълнителни подробности за темите, обсъдени по време на разговора.

По-рано през деня руският външен министър Сергей Лавров посрещна Чхве с букет преди срещата между двамата висши дипломати в Москва.

По време на срещата им Лавров подчерта плановете им за участие в Третата международна конференция по евразийска сигурност, която ще се проведе в беларуската столица Минск на 28–29 октомври.

„Нашето участие в тази важна конференция без съмнение ще допринесе за напредъка към общата цел — изграждането на справедлив световен ред, включително и в Евразия“, каза Лавров.

Ключова визита: Външният министър на КНДР е на посещение в Русия

Той изрази очакване разговорите по ключови въпроси от двустранния дневен ред между Москва и Пхенян да продължат.

Посещението се състои в контекста на подписаното миналата година всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство между Северна Корея и Русия, с което двете страни се ангажираха с взаимна военна подкрепа, ако някоя от тях бъде нападната.

Източник: БГНЕС    
Владимир Путин Чхве Сон-хи Русия
Последвайте ни
Ето какво ще бъде времето през ноември

Ето какво ще бъде времето през ноември

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

В Беларус подготвят децата за война?

В Беларус подготвят децата за война?

Бьорн Андресен, известен като

Бьорн Андресен, известен като "най-красивото момче в света", почина на 70 години

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 22 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 21 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 22 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 23 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Остри критики по време на Тристранния съвет

Остри критики по време на Тристранния съвет

България Преди 1 час

Разглеждат се 4 законопроекта, които свързани с Кодекса на труда

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Свят Преди 1 час

Българският отбор спечели три сребърни и един бронзов медал.

Новият флагман е за истинските приключенци

Новият флагман е за истинските приключенци

Технологии Преди 1 час

Върховият смарт часовник на Huawei е готов за всякакви предизвикателства

България и „Райнметал“ подписват за близо 1 млрд. лв.

България и „Райнметал“ подписват за близо 1 млрд. лв.

България Преди 1 час

Инвестицията е сред най-значимите през последните години

Зловещата истинска история зад филма на ужасите „Монахинята“

Зловещата истинска история зад филма на ужасите „Монахинята“

Любопитно Преди 1 час

Ето реалната история зад филма и ролята на известните изследователи Ед и Лорейн Уорън

<p>ЕК не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС</p>

Европейската комисия не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС

Свят Преди 2 часа

Европейското законодателство предвижда постоянни запаси от горива за срок от 90 дни

Три случая на СПИН в Монтанско

Три случая на СПИН в Монтанско

България Преди 2 часа

При изследванията за ХИВ, сифилис, хепатит Б и хепатит С са отчетени 26 реактивни резултата

Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.

Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.

Свят Преди 2 часа

За възможността за трети мандат, Тръмп заяви: "Дали я изключвам? Вие ще кажете…"

10 навика на изключително успешните хора

10 навика на изключително успешните хора

Любопитно Преди 3 часа

Разкриваме ключовите ежедневни практики, които водят до успех и личностно развитие

Турция върна в България обвинен за убийство

Турция върна в България обвинен за убийство

Теми в развитие Преди 3 часа

Турските власти са експулсирали 10 бегълци

Митничари хванаха 3454 сексуални стимуланти и анаболни стероиди

Митничари хванаха 3454 сексуални стимуланти и анаболни стероиди

България Преди 3 часа

Двете пратки са били с направление от България за Великобритания

Скандалът около Епстийн: Гислейн Максуел се хвалила с интимна среща с Джордж Клуни

Скандалът около Епстийн: Гислейн Максуел се хвалила с интимна среща с Джордж Клуни

Свят Преди 3 часа

Вирджиния Джуфре споделя в мемоарите си, че Максуел често се хвалила с миналите си любовни авантюри

Убиецът в Ямболско счупил прозорец и застрелял човек

Убиецът в Ямболско счупил прозорец и застрелял човек

България Преди 3 часа

Той е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил човек от село Тенево

Странните неща, които могат да се случат с мъжете по време на секс

Странните неща, които могат да се случат с мъжете по време на секс

Любопитно Преди 3 часа

Човешката сексуалност наистина е сложно преживяване и то такова, което ни засяга и се влияе както от физически, така и от емоционални фактори

Снимката е илюстративна

Детектив почина след процедура за бразилско повдигане на дупето

Свят Преди 4 часа

Детектив Алиша Стоун е била приета по спешност в болница, след като е открита в безсъзнание в хотелската си стая

Шокиращо видео: Военен самолет едва не удари Tesla на магистрала

Шокиращо видео: Военен самолет едва не удари Tesla на магистрала

Любопитно Преди 4 часа

Военният самолет OA-1K Skyraider II с турбовитлов двигател на Националната гвардия на Оклахома бил на тренировъчна мисия от базата Will Rogers Air National Guard Base в четвъртък, когато екипажът усетил повреда в двигателя

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Какво е емоционална интелигентност: Разговор с психотерапевта Елеонора Гачева

Edna.bg

Сломиха я: Нели Фуртадо се оттегля от музикалната сцена заради „боди шейминг“ атаки

Edna.bg

Вили Вуцов: Ако Левски ме покани, ще помисля, оставете сина ми да диша

Gong.bg

Ужасяваща катастрофа в Moto 3 едва не доведе до фатален край (видео)

Gong.bg

Месечна прогноза: Какво ще бъде времето през ноември

Nova.bg

Заседание на Тристранния съвет: Да отпадне ли почивният ден след празник през уикенда

Nova.bg