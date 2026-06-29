Сеул готви най-голямата AI инвестиция в историята си

Ю жна Корея представи мащабна стратегия за развитие на производството на полупроводници и изкуствения интелект, а президентът И Дже-мьон обяви инвестиции за над 576 млрд. долара през следващите години с участието на водещите технологични компании в страната, предадоха Ройтерс и Блумбърг.

Президентът заяви, че страната трябва да запази лидерската си позиция в производството на чипове и да изгради основите на икономиката на изкуствения интелект.

„Трябва да си осигурим основните елементи на изкуствения интелект по-бързо от всяка друга страна. Полупроводниците, физическият изкуствен интелект и центровете за данни за изкуствен интелект са трите стълба на нашия голям скок напред“, каза И.

В телевизионното представяне на проекта участваха и ръководителите на „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) и „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix), които са двата най-големи производители на чипове за памет в света.

Гиганти в технологиите готови да инвестират у нас

По думите на президента двете компании и техните доставчици ще инвестират общо 800 трилиона вона (около 518 млрд. долара) за изграждането на четири нови завода за производство на полупроводници в югозападната част на страната.

Освен това местните власти в град Куанджу и провинция Южна Джеола ще вложат между 5 и 20 трилиона вона, а още 81 трилиона вона ще бъдат инвестирани в клъстер за опаковане на чипове в района на Чунчон, близо до Сеул.

И заяви, че новите производствени мощности ще бъдат разположени в югозападната част на страната, където има наличен неизползван електроенергиен капацитет.

@CatherineKingMP@AlboMP



Seoul bets big on global startup platform as AI reshapes industries.....https://t.co/8pqYIdvvqp — stuart ingram (@jump_smash) June 29, 2026

„За да отговорим на бързо нарастващото търсене на полупроводници, трябва бързо да завършим производствените центрове, които вече се изграждат. Същевременно трябва предварително да осигурим огромен нов производствен капацитет чрез мащабни инвестиции“, посочи той.

Чиповете с висока пропускателна способност (HBM), произвеждани от „Самсунг Електроникс“ и „Ес Кей Хайникс“, са сред ключовите компоненти за системите с изкуствен интелект и са в основата на глобалния бум в сектора.

Според информация на вестник „Кориа Икономик Дейли“ компаниите подготвят инвестиции в размер до 2000 трилиона вона за период от десет години. Освен новите заводи за производство на чипове се предвиждат инвестиции в центрове за данни, роботика и технологии за изкуствен интелект.

Корея ще инвестира 10 млрд. долара за високоскоростен Интернет

Блумбърг отбелязва, че мащабът на планираните инвестиции доближава Южна Корея до разходите, които големи технологични компании като „Майкрософт“ (Microsoft) и Китай планират за развитието на инфраструктура за изкуствен интелект.

Въпреки амбициозните планове експерти предупреждават, че изграждането на модерни предприятия извън района на Сеул ще изисква значителни инвестиции в електроенергийната и водоснабдителната инфраструктура, логистиката, доставчиците и квалифицираните кадри.

Планът предизвика и политически критики. Представители на опозицията поставиха под съмнение избора на югозападния регион за новите инвестиции, тъй като това е традиционна крепост на управляващите. Президентът И отхвърли обвиненията, определяйки проекта като „национална стратегия за оцеляване“, чиято цел е да намали регионалните различия и да подготви страната за ерата на изкуствения интелект.

По данни на социологическата агенция „Риълметър“ (Realmeter) рейтингът на одобрение на президента е спаднал до 46,5 процента след шест поредни седмици на понижение.