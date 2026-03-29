Серия от експлозии разтърсиха Техеран

С ерия от експлозии разтърсиха иранската столица Техеран рано в неделя сутрин, съобщава "Франс прес", позовавайки се на свой репортер на място. Взривовете са били чути в северната част на града, като стълбове дим се издигнали и над други райони на изток, засегнати от въздушни удари.

Израел нанесе мащабна вълна от удари в Техеран

Все още не е ясно какви точно цели са били поразени в столицата, а информацията остава оскъдна поради ограниченията за достъп на журналистите в засегнатите райони.

Междувременно бе съобщено, че американски и израелски удари са поразили кей в иранско пристанище близо до Ормузкия проток. Според иранската новинарска агенция ИРНА, при атаката са загинали петима души, а четирима са ранени.

„Американско-ционисткият враг проведе престъпна атака срещу кея на пристанището в град Бандар Хамир, като причини 5 жертви, а четирима души са ранени“, съобщава агенцията.

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“

Настоящата ескалация идва на фона на продължаващата война в Близкия изток, започнала с атаки на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Оттогава напрежението в региона непрекъснато расте, като редица арабски държави от Персийския залив са засегнати от ответни ирански действия, включително удари с дронове и ракети.

Мощна експлозия разтърси пристанище в Иран, над 700 ранени

Ормузкият проток, край който се намира атакуваното пристанище, е стратегически воден маршрут за износ на петрол и газ, което прави инцидентите с международен потенциал за въздействие върху енергийния пазар.

Редица международни наблюдатели и дипломатически кръгове изразяват тревога, че продължаващите атаки срещу инфраструктура и цивилни обекти могат да доведат до по-широк конфликт в региона.