Свят

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

Все още не е ясно какви точно цели са били поразени в столицата на Иран

29 март 2026, 10:40
Серия от експлозии разтърсиха Техеран
Източник: AP/БТА

С ерия от експлозии разтърсиха иранската столица Техеран рано в неделя сутрин, съобщава "Франс прес", позовавайки се на свой репортер на място. Взривовете са били чути в северната част на града, като стълбове дим се издигнали и над други райони на изток, засегнати от въздушни удари.

Все още не е ясно какви точно цели са били поразени в столицата, а информацията остава оскъдна поради ограниченията за достъп на журналистите в засегнатите райони.

Междувременно бе съобщено, че американски и израелски удари са поразили кей в иранско пристанище близо до Ормузкия проток. Според иранската новинарска агенция ИРНА, при атаката са загинали петима души, а четирима са ранени. 

„Американско-ционисткият враг проведе престъпна атака срещу кея на пристанището в град Бандар Хамир, като причини 5 жертви, а четирима души са ранени“, съобщава агенцията.

Настоящата ескалация идва на фона на продължаващата война в Близкия изток, започнала с атаки на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Оттогава напрежението в региона непрекъснато расте, като редица арабски държави от Персийския залив са засегнати от ответни ирански действия, включително удари с дронове и ракети.

Ормузкият проток, край който се намира атакуваното пристанище, е стратегически воден маршрут за износ на петрол и газ, което прави инцидентите с международен потенциал за въздействие върху енергийния пазар.

Редица международни наблюдатели и дипломатически кръгове изразяват тревога, че продължаващите атаки срещу инфраструктура и цивилни обекти могат да доведат до по-широк конфликт в региона.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове

Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават

Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

САЩ междувременно осъдиха сходна атака, извършена срещу резиденцията на президента на кюрдския автономен регион в Ирак

<p>ППС с предупреждение към планинарите</p>

Внимание, туристи! Лоши са условията в планините, има опасност от лавини

Температурите са от минус 6 до минус 3 градуса

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Противовъздушните системи са прехванали ракети и дронове, има ранени и щети по индустриални обекти

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Шумен го издирва

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Шумен го издирва

Той е в неизвестност от следобедните часове в събота (28 март)

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Досега никой не ги е наблюдавал директно

<p>Имен ден днес празнуват мъжете с тези имена</p>

Петата неделя на Великия пост е днес, честваме и паметта на виден светец

Свети Марк, Аретусийски епископ, живял в трети век

Кола се вряза в пешеходци в английския град Дарби, има тежко ранени

Кола се вряза в пешеходци в английския град Дарби, има тежко ранени

Шофьорът, мъж на около 30 години, е задържан на място

<p>САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран?</p>

The Washington Post: САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран

По информация на изданието не става дума за пълномащабно нахлуване, а за ограничени действия с участието на специални части и други подразделения

Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Списъкът включва появата на тъмни кръгове под очите, които могат да показват не само умора

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Данните на НАСА потвърждават мрачна прогноза: площта на арктическия лед тази зима е статистически изравнена с най-ниските стойности от 1979 г. насам. Учените алармират за дългосрочно изтъняване на ледената покривка, което променя облика на планетата ни.

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Изненадващо изследване на Американската психологическа асоциация установи, че повтарянето на едни и същи ястия води до по-голяма загуба на тегло. Вижте защо еднообразието и стабилният калориен прием са „тайните оръжия“ за автоматичен здравословен избор

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху

Край на Виетнамската война

29 март: „Мир с вкус на пепел“ и краят на един кошмар

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната</p>

Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната в неделя

През следващото денонощие времето ще се задържи предимно облачно

Американският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток

Американският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток

Това от своя страна засили спекулациите за евентуално разполагане на американски сухопътни войски в Иран

