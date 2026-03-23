Израел нанесе мащабна вълна от удари в Техеран

Е ксплозии бяха чути в няколко части на Техеран тази нощ, съобщиха иранските новинарски агенции "Мизан" и "Фарс", цитирани от "Ройтерс" и ТАСС.

Според информацията серия взривове са проехтели в най-малко пет района на иранската столица, включително в централната ѝ част.

Веднага след първите съобщения за експлозии израелската армия съобщи, че е започнала широкомащабна серия от удари срещу иранската инфраструктура в Иран.

Въздушни удари са нанесени и на северозападния ирански град Урмия, където спасители издирват хора под руините на поразените сгради, съобщи агенция Нур.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия от своя страна заяви, че срещу столицата Рияд са били изстреляни две балистични ракети. Едната е била прехваната, а другата е паднала в ненаселен район.

Meждувремено държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), цитирано от "Франс прес" съобщи, че един човек е бил убит, а друг ранен при атака срещу радиостанция в Бандар Абас, близо до Ормузкия проток в Южен Иран.

„Стокиловатовият предавател на радио и телевизионния център „Персийски залив“ беше атакуван от американско-ционистката терористична армия“, написа ИРИБ в приложението Telegram.

„Един от охранителите на центъра беше убит като мъченик, а друг човек е ранен“, се добавя в съобщението и се отбелязва, че след нападението програмата на радиото и телевизията се излъчва по график.

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства от своя страна също обяви тази сутрин, че „отговаря на заплаха с ракети и дронове от Иран“, като посочи, че „чутите звуци са в резултат на прехващането от противовъздушните системи на ракети и дронове“.

Въздушна тревога беше обявена и в Бахрейн.

„Гражданите и жителите се призовават да останат спокойни и да се отправят към най-близкото безопасно място“, написа Министерството на вътрешните работи в социалните мрежи.