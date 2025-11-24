Сбогом! Пионерът на регето Джими Клиф почина

Н а 81 години почина легендарният реге изпълнител от Ямайка Джими Клиф.
Джими Клиф, певецът и актьорът, чийто мелодичен глас превърна регето в световно явление, почина на 81-годишна възраст.
Music Legend Jimmy Cliff Dies at 81!— ALaytonJNM25 (@Alaytonfj2024) November 24, 2025
Reggae icon and actor Jimmy Cliff has passed away. The announcement was made on Monday through his Instagram page, stating that he died from a seizure after battling pneumonia. He was 81.#Reggae #Jamaican #jnm2025 pic.twitter.com/EGpEg6BaDP
В Instagram съпругата му Латифа Чеймбърс написа: „С дълбока тъга съобщавам, че съпругът ми, Джими Клиф, е починал вследствие на пристъп, последван от пневмония. Благодарна съм на семейството му, приятелите му, колегите му артисти и сътрудниците му, които споделиха пътуването му с него. На всичките му фенове по целия свят, моля, знайте, че вашата подкрепа беше неговата сила през цялата му кариера... Джими, скъпи мой, почивай в мир. Аз ще следвам твоите желания.“
Съобщението й беше подписано и от децата им, Лили и Акен, съобщи в. „Гардиън“.
Absolutely heartbroken to hear about the passing of a Reggae forefather Jimmy Cliff— ALI CAMPBELL (@UB40) November 24, 2025
A true foundation, a pillar of our music, and one of the first to carry reggae out into the world
Rest Easy King, Many Rivers To Cross
Big Love, Ali ❤️💛💚 pic.twitter.com/HQbOBJdS1e
С хитове като „You Can Get It If You Really Want“, „I Can See Clearly Now“ и „Wonderful World, Beautiful People“, оптимистичният музикален темперамент на Клиф му донесе голяма и дългогодишна фенска база. Главната му роля в криминалната драма от 1972 г. „The Harder They Come“ също беше високо оценена, а филмът се счита за крайъгълен камък в ямайското кино.
Той е един от малкото музиканти, наред с Боб Марли и други, които са наградени с ямайския Орден за заслуги.