Сблъсък на два автобуса в Барселона, десетки са ранени

В Барселона при сблъсък на два автобуса бяха ранени 63 души, предадоха Франс прес и испанското издание "Периодико", като цитираха цифрата съобщена от Алберт Батл, заместник-кмет на Барселона. Четирима от пострадалите са в тежко състояние. Един от тях е непълнолетно лице.

Един от ранените е бил заклещен в единия автобус и е трябвало да бъде ваден от специализирани екипи.

Сред пострадалите е имало група пътници на круизен кораб, които са били на обиколка из града, по-специално на катедралата „Саграда Фамилия“, която е близо до мястото на катастрофата. Сред пострадалите имало и група италиански студенти, които били настанени в съседен град, каза Батл.

Сблъсък е станал на „Авингуда диагонал“, един от най-емблематичните булеварди в града.

Няма пълна информация за националността на всички пострадалите, посочва Франс прес.

На кадри, разпространени от очевидци в социалните мрежи, се виждат автобус в бяло и зелено врязал се в бял автобус на едно от платната на булеварда. На място има и много линейки.

❗️🇪🇸 - A collision between two buses on Avenida Diagonal in Barcelona, Spain, injured 34 people, with four in critical condition, according to the Medical Emergency System (SEM).



One of the critically injured remains trapped, and rescue teams are working to free them. pic.twitter.com/T2hrfDkZTk