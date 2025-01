СЗО: Надяваме се, че САЩ ще преосмислят решението си за изтегляне от агенцията

С ветовната здравна организация изрази надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще преосмисли решението си за изтеглянето на неговата страна от нея, предадоха световните агенции.

Тръмп подписа указ в тази насока още в първия си работен ден вчера.

"Надяваме се, че САЩ ще преразгледат решението си и се надяваме, че може да има конструктивен диалог, който да е от полза за всеки, за американците, но също и за народа по света“, каза говорителят на СЗО Тарик Язаревич на пресконференция в Женева.

