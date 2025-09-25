Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

С еверноамериканското командване на аерокосмическата отбрана (NORAD) обяви в сряда, че е засякло руски самолети, в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска, съобщава "Фокс Нюз".

NORAD е идентифицирало два Ту-95 - стратегически бомбардировачи с голям обсег и възможност да носят ядрени бомби, придружени от два изтребителя Су-35.

"Руските военни самолети останаха в международното въздушно пространство и не навлязоха в американското или канадското суверенно въздушно пространство. Тази руска активност край Аляска се случва редовно и не се разглежда като заплаха", поясниха от NORAD.

САЩ са отговорили с един разузнавателен самолет Е3, придружен от четири изтребителя F-16 и четири самолета-танкери KC-135, "за да идентифицират и прехванат".