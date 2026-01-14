САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще спре от 21 януари обработването на визи за 75 държави, сред които РС Македония, предаде "Фокс нюз". Телевизията цитира съобщение от Държавния департамент.

Сред засегнатите държави са: Северна Македония, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Русия, Бразилия и Иран.

Тръмп обмисля ограничения за пътуване на граждани от десетки държави

Представители на Държавния департамент за момента не са отговорили на молбата за коментар на съобщението, за което "Фокс нюз" заяви, че разпорежда на американските посолства да отказват визи съгласно действащото законодателство, докато ведомството преразглежда процедурите си. Няма информация кога точно ще стане това.

Преустановяването на обработката на визи става на фона на мащабните мерки срещу имиграцията, предприети от президента републиканец Тръмп след встъпването му в длъжност през януари миналата година.

Изключенията ще бъдат "много ограничени" и ще се допускат само след като кандидатът премине успешно оценка за това дали би представлявал публична тежест.

САЩ обмислят забрана за влизане на лица от 43 държави

През ноември Тръмп обеща "да спре за постоянно" миграцията от всички "страни от Третия свят" след стрелба близо до Белия дом, извършена от афганистански гражданин, при която беше убит член на Националната гвардия.