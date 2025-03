САЩ прекратяват 83% от програмите на USAID

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати спират 83% от програмите на Американската агенция за международно развитие (USAID).

През януари президентът Доналд Тръмп подписа указ, с който поиска замразяване на цялата американска чуждестранна помощ, за да даде на администрацията си време да направи оценка на разходите в чужбина, с цел да бъдат премахнати програмите, които не са в съответствие с неговата програма „Америка на първо място“.

„След 6-седмичен преглед официално отменяме 83% от програмите на USAID“, заяви Рубио в X.

Тръмп: „Ние ефективно сложихме край на лявата измама, известна като USAID“

„5200-те договора, които сега се отменят, изразходват десетки милиарди долари по начини, които не служат, а в някои случаи дори вредят на основните национални интереси на Съединените щати“, добави той.

USAID разпределя американската хуманитарна помощ по целия свят, като има програми за здравеопазване и спешна помощ в около 120 държави.

Държавният департамент, който контролира USAID, обяви на 26 февруари намерението си да съкрати 92% от финансирането на програмите на агенцията, като посочи 5800 гранта, които ще бъдат премахнати.

Рубио благодари най-вече на Департамента за правителствена ефективност (DOGE), който милиардерът Илон Мъск ръководи в стремежа си да намали разходите и да съкрати работните места в правителствените отдели.

Белият дом уволни главния инспектор на USAID

Тръмп и неговите съюзници твърдят, че чуждестранната помощ е разточителна и не обслужва интересите на САЩ.

Но групите за помощ твърдят, че голяма част от помощта подкрепя интересите на САЩ, като насърчава стабилността и здравето в чужбина, и предупреждават, че намаляването на помощта застрашава живота на уязвимите хора.

