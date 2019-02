Има ли надежда за мир в Афганистан? След 17 години на сражения, САЩ и талибаните може би са готови да свалят оръжия и да седнат на масата за преговори. На 28 януари представители на двете страни заявиха, че са поставили основите на възможно споразумение, което да сложи край на един от най-кървавите конфликти в новата история. Новината е изключително важна, но ключовата дума е „може би“. Не е сигурно какво ще последва, още повече, че талибаните показват, че играят двойна игра.

Разговорите се проведоха в Катар, където талибаните разполагат с единствената си официална дипломатическа мисия. Именно там през последните няколко години бяха правени многократно опити за мирни преговори. Срещата в края на януари беше планирана да продължи два дни, но отне шест. Анализаторите чакаха с нетърпение резултатите.

Макар да са известни като религиозни екстремисти, талибаните са водени само частично от религиозни мотиви. По-голяма част в идеологията им заемат основните апели на пущунския национализъм и желание за реваншизъм. Пущуните, които управляват Афганистан близо триста години, днес са изтласкани от техните опоненти - говорещите фарси таджики, които де факто са управляващата класа в Афганистан след американската инвазия през 2001. Тъй като талибаните ползват за основа пущунския национализъм, мнозина пущуни виждат в тях възможност и не разпознават като свое правителството в Кабул. Талибаните контролират големи райони в провинциите в предимно пущунски зони в Източен и Югоизточен Афганистан.

Предпазливият оптимизъм съпътства всички преговори, които американците проведоха с представители на талибаните, откакто Афганистан беше окупиран от САЩ през 2001 г. в отговор на атаките от 11 септември. Дори и сега би било най-добре да не се затаява дъх в очакване на прекратяване на огъня, да не говорим за мирно споразумение в Афганистан, където от 2014 насам около 45 000 афганистански бойци и десетки хиляди цивилни бяха убити при сражения с талибаните.

Основната цел на САЩ в тези преговори е да бъде договорено изтегляне на американските сили – около 14 000 в момента – и да бъдат дадени гаранции, че Афганистан няма да се превърне в нова база за Ал Кайда и "Ислямска държава", тъй като талибаните имат контакти и с двете групировки.

На този етап преговорите не включват помирение между правителството на Афганистан и талибаните или пък някакво споразумение за бъдещето на страната. Те са лимитирани до тактическа цел, която, ако бъде постигната, не е задължително да дава гаранция, че страната ще бъди спокойна. Засега е по-редно да говорим за затишие, а не за дипломатическо споразумение.

Постигнатите договорки от разговорите в Катар не споменават период, в който да бъде подписана сделка, етапите на изтегляне на американските войски и условията, при които талибаните се съгласяват да пазят Афганистан от създаването на бази на Ал Кайда и "Ислямска държава". Не е ясно също така има ли и каква е финансовата страна на споразумението и какво ще се случи, ако талибаните не спазят договорките.

