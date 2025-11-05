Свят

САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

Издаден е и лиценз, позволяващ определени трансакции, свързани с използването на три по-рано санкционирани летателни апарата на Лукашенко и „Славкалий“

5 ноември 2025, 06:54
САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус
Източник: БТА

М инистерството на финансите на САЩ облекчи днес някои санкции срещу Беларус, вдигайки мерките срещу националния авиопревозвач и позволявайки извършването на трансакции, свързани с президентския самолет на Александър Лукашенко, предаде Ройтерс.

Решението е поредният етап от размразяването на отношенията между САЩ и Беларус след продължилите години наред американски опити да изолират Минск, които включваха налагане и на лични санкции срещу Лукашенко. 

През септември Беларус освободи 52 затворници след призив на американския президент Доналд Тръмп. Страната получи обещание за облекчаване на санкциите срещу националната авиокомпания „Белавиа“, позволявайки да получава поддръжка и да купува резервни части за самолетите си.

Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ официално отмени санкциите срещу „Белавиа“ и самолет, управляван от авиокомпанията, за който ведомството по-рано заяви, че е бил използван от високопоставени служители и членове на семейството на Лукашенко.

Издаден е и лиценз, позволяващ определени трансакции, свързани с използването на три по-рано санкционирани летателни апарата на Лукашенко и „Славкалий“ - компания, свързана с неговото правителство. 

Редица санкции на САЩ срещу Беларус, наложени заради президентските избори в Беларус през 2020 г., които Вашингтон определи като фалшифицирани, подкрепата на Минск за Русия и други въпроси, остават в сила, включително тези срещу Лукашенко и семейството му. 

Министерството на финансите на САЩ и Държавният департамент не отговориха веднага на запитванията за коментар. 

Агенция Ройтерс припомня, че миналия месец, след частичното подобряване на отношенията с Вашингтон, висш беларуски дипломат е провел срещи с европейци в това, което европейските дипломати нарекоха увертюра, насочена към намаляване на изолацията на Минск.

Източник:  БТА, Виктор Турмаков    
Санкции на САЩ срещу Беларус Облекчаване на санкции Белавиа Александър Лукашенко Отношения САЩ-Беларус Министерство на финансите Президентски самолет Дипломатически отношения Летателни апарати Изолация на Минск
Последвайте ни

По темата

Дъждът продължава, температурите остават ниски - до 15 градуса в сряда

Дъждът продължава, температурите остават ниски - до 15 градуса в сряда

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев

Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев

Подобрение със сутрешното кафе: Прост протеинов трик за енергия през целия ден

Подобрение със сутрешното кафе: Прост протеинов трик за енергия през целия ден

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

pariteni.bg
10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 12 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 11 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 7 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 13 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

Свят Преди 20 минути

Пийт Хегсет сподели клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира

<p>Швейцария е &quot;обезпокоена&quot; от&nbsp;Тръмп</p>

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Свят Преди 34 минути

Върху голям брой швейцарски стоки е наложено общо мито от 39%

„Хара хачи бу“: Прост японски хранителен навик за по-малко калории

„Хара хачи бу“: Прост японски хранителен навик за по-малко калории

Любопитно Преди 1 час

Някои от най-здравите и дълголетни хора в света следват практиката „хара хачи бу“

Apple планира навлизане в най-евтините лаптопи

Apple планира навлизане в най-евтините лаптопи

Технологии Преди 1 час

Нетипично за компанията, тя ще конкурира Chromebook

Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”

Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Той даде първото си интервю в подкаста “След Игрите”

Голяма авария остави Асеновград без вода

Голяма авария остави Асеновград без вода

България Преди 8 часа

Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще бъде пусната водата

ЕК взима мерки срещу "троянски коне" на Русия

ЕК взима мерки срещу "троянски коне" на Русия

Свят Преди 9 часа

Кос: Не искам да бъда запомнена като комисарят, който въведе троянски коне в ЕС

Отвориха Дунав мост за леки коли

Отвориха Дунав мост за леки коли

България Преди 9 часа

Близо 200 автомобила преминаха за по-малко от час

НАТО тества бойната си готовност на източния фланг

НАТО тества бойната си готовност на източния фланг

Свят Преди 10 часа

Франция е разположила близо 1500 войници в Румъния

Бомбена заплаха блокира летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон

Бомбена заплаха блокира летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон

Свят Преди 10 часа

Всички излитащи полети от летището във Вашингтон са били забавени

Христо Грозев разкри още един вероятен руски шпионин

Христо Грозев разкри още един вероятен руски шпионин

Свят Преди 10 часа

Агент се е сприятелил с един от главните инженери на компания в Австрия

<p>Търсят двама снайперисти в Сърбия, не знаят мишената</p>

Търсят двама снайперисти в Сърбия, не знаят кой е мишената

Свят Преди 12 часа

Вучич: Не можем да ги намерим три дни

Желязков пред Домбровскис: Банковият сектор е напълно подготвен за еврото

Желязков пред Домбровскис: Банковият сектор е напълно подготвен за еврото

България Преди 12 часа

В хода на разговора двамата се обединиха и около преимуществата от приемането на еврото

Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

България Преди 13 часа

Към момента няма задържани

Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото

Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото

България Преди 13 часа

Председателят на Народното събрание се срещна с еврокомисар Валдис Домбровскис

Съветът ЕС одобри над 1,8 млрд. евро за Украйна

Съветът ЕС одобри над 1,8 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 14 часа

Финансирането има за цел преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg
1

Мечките в Белица заспиват зимен сън

sinoptik.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 5 ноември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 5 ноември, сряда

Edna.bg

Сити и Дортмунд приковават вниманието в Шампионска лига

Gong.bg

Слот: Представихме се впечатляващо

Gong.bg

Фелдшер е със счупен нос след нападение от близки на пациент

Nova.bg

Кандидатът на демократите спечели изборите за кмет на Ню Йорк

Nova.bg