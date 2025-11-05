САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

М инистерството на финансите на САЩ облекчи днес някои санкции срещу Беларус, вдигайки мерките срещу националния авиопревозвач и позволявайки извършването на трансакции, свързани с президентския самолет на Александър Лукашенко, предаде Ройтерс.
Решението е поредният етап от размразяването на отношенията между САЩ и Беларус след продължилите години наред американски опити да изолират Минск, които включваха налагане и на лични санкции срещу Лукашенко.
През септември Беларус освободи 52 затворници след призив на американския президент Доналд Тръмп. Страната получи обещание за облекчаване на санкциите срещу националната авиокомпания „Белавиа“, позволявайки да получава поддръжка и да купува резервни части за самолетите си.
OFAC lifts sanctions on Belarusian airline— Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2025
The U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has announced the removal of several sanctions listings related to the Belarusian state airline Belavia.
The move follows the release of a large group of Belarusian political… pic.twitter.com/1OhoUvbmzs
Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ официално отмени санкциите срещу „Белавиа“ и самолет, управляван от авиокомпанията, за който ведомството по-рано заяви, че е бил използван от високопоставени служители и членове на семейството на Лукашенко.
Издаден е и лиценз, позволяващ определени трансакции, свързани с използването на три по-рано санкционирани летателни апарата на Лукашенко и „Славкалий“ - компания, свързана с неговото правителство.
As the team that prepared the justification for U.S. sanctions on Lukashenko’s personal & state aircraft for @StateDept @USEmbBy, we hope the 🇺🇸 decision to lift them will lead to serious concessions from Lukashenko’s regime—which has not stopped its repressions for a single day. pic.twitter.com/DVh9wjNHd0— National Anti-Crisis Management (@nau_belarus) November 4, 2025
Редица санкции на САЩ срещу Беларус, наложени заради президентските избори в Беларус през 2020 г., които Вашингтон определи като фалшифицирани, подкрепата на Минск за Русия и други въпроси, остават в сила, включително тези срещу Лукашенко и семейството му.
Министерството на финансите на САЩ и Държавният департамент не отговориха веднага на запитванията за коментар.
Агенция Ройтерс припомня, че миналия месец, след частичното подобряване на отношенията с Вашингтон, висш беларуски дипломат е провел срещи с европейци в това, което европейските дипломати нарекоха увертюра, насочена към намаляване на изолацията на Минск.