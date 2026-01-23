САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

С АЩ назначиха дипломат с опит за свой главен пратеник за Венецуела, се съобщава на уебсайта на посолството на САЩ в Каракас, предаде Ройтерс.

Лаура Догу, която преди това е била посланик в Хондурас и Никарагуа, ще служи като временно управляващ представител на отдела по въпросите на Венецуела, базиран в посолството в Богота, според уебсайта.

Догу поема поста, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро при акция по-рано този месец и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде изправен пред обвинения в трафик на наркотици.

„Администрацията на Доналд Тръмп продължава да работи с временните власти за стабилизиране на Венецуела като част от трифазния план, който държавният секретар Марко Рубио представи на Конгреса и американския народ“, отбеляза високопоставен служител на Държавния департамент.

„Този ​​план изисква временно управляващ представител на САЩ на пълен щат в отдела по въпросите на Венецуела, разположен в посолството на САЩ в Богота. Посланик Догу е в добра позиция да ръководи екипа през този преходен период“, допълни той.

По-рано този месец САЩ започнаха подготовка в случай, че президентът Доналд Тръмп реши да отвори отново посолството на САЩ в столицата на Венецуела Каракас.

Венецуела пак гони дипломати на САЩ

Говорител на Държавния департамент заяви тогава, че американски дипломати и служители по сигурността са пътували до Каракас на 9 януари за оценка на „потенциално поетапно възобновяване“ на дейността на посолството там.

През 2019 г. САЩ изтеглиха целия си дипломатически персонал от Венецуела, позовавайки се на влошаващата се ситуация в страната след месеци на „политически вълнения“.

Междувременно парламентът на Венецуела одобри на първо четене закон, който напълно отваря добива на петрол за частния сектор. Досега това беше запазено за държавни или смесени предприятия, в които държавата притежава мажоритарен дял. Новият закон постановява, че „частни компании, регистрирани в Боливарска република Венецуела“, ще могат да експлоатират находища след подписване на договори.