САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

Лаура Догу поема поста, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро

23 януари 2026, 07:20
Източник: iStock

С АЩ назначиха дипломат с опит за свой главен пратеник за Венецуела, се съобщава на уебсайта на посолството на САЩ в Каракас, предаде Ройтерс.

Лаура Догу, която преди това е била посланик в Хондурас и Никарагуа, ще служи като временно управляващ представител на отдела по въпросите на Венецуела, базиран в посолството в Богота, според уебсайта.

Догу поема поста, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро при акция по-рано този месец и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде изправен пред обвинения в трафик на наркотици.

„Администрацията на Доналд Тръмп продължава да работи с временните власти за стабилизиране на Венецуела като част от трифазния план, който държавният секретар Марко Рубио представи на Конгреса и американския народ“, отбеляза високопоставен служител на Държавния департамент.

„Този ​​план изисква временно управляващ представител на САЩ на пълен щат в отдела по въпросите на Венецуела, разположен в посолството на САЩ в Богота. Посланик Догу е в добра позиция да ръководи екипа през този преходен период“, допълни той.

По-рано този месец САЩ започнаха подготовка в случай, че президентът Доналд Тръмп реши да отвори отново посолството на САЩ в столицата на Венецуела Каракас.

Венецуела пак гони дипломати на САЩ

Говорител на Държавния департамент заяви тогава, че американски дипломати  и служители по сигурността са пътували до Каракас на 9 януари за оценка на „потенциално поетапно възобновяване“ на дейността на посолството там.

През 2019 г. САЩ изтеглиха целия си дипломатически персонал от Венецуела, позовавайки се на влошаващата се ситуация в страната след месеци на „политически вълнения“.

Междувременно парламентът на Венецуела одобри на първо четене закон, който напълно отваря добива на петрол за частния сектор. Досега това беше запазено за държавни или смесени предприятия, в които държавата притежава мажоритарен дял. Новият закон постановява, че „частни компании, регистрирани в Боливарска република Венецуела“, ще могат да експлоатират находища след подписване на договори.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
<p>Рубио: Това е критична част</p>

САЩ приветстват инициативата на Ирак за задържане на бойци от ИДИЛ

Свят Преди 8 минути

Висшият съдебен съвет на Ирак заяви, че ще започне съдебни производства срещу задържани членове на „Ислямска държава“

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Свят Преди 32 минути

Председателят на Европейската комисия отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство

Румен Радев напуска президентската институция

Румен Радев напуска президентската институция

България Преди 1 час

Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова

.

Под краката ни: Тайният механизъм, който контролира климата на Земята

Любопитно Преди 1 час

Проучване хвърля светлина върху това как точно тектониката на земните плочи е помогнала за оформянето на глобалния климат през последните 540 милиона години

Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

Свят Преди 1 час

В Полша създаването на нова фирма става онлайн за не повече от пет минути, а държавата отпуска субсидии и предлага данъчни облекчения

Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

Любопитно Преди 1 час

Много хора вярват, че мъдреците трябва да бъдат премахнати, но това не е така

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

България Преди 9 часа

Наградата връчи философът и писател проф. Цочо Бояджиев

<p>Близките на убита в София искат обезщетение от ЦИК</p>

Близките на убита в София жена искат обезщетение от ЦИК

България Преди 10 часа

По случая НОИ е издал разпореждане, с което инцидентът е приет за трудова злополука

Почина писателят и преводач Петър Велчев

Почина писателят и преводач Петър Велчев

България Преди 10 часа

Петър Велчев пресъздаде на български език множество поети-колоси

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

България Преди 10 часа

В автомобила са пътували двама пътници, които не са пострадали

Автобус аварира на основно кръстовище в София

Автобус аварира на основно кръстовище в София

България Преди 10 часа

Образува се задръстване и преминаването през участъка беше затруднено

СДВР с позиция охраната на метрото в София

СДВР с позиция охраната на метрото в София

България Преди 11 часа

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Свят Преди 11 часа

В ОАЕ ще бъдат домакин на тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна

Почина уважаваният юрист и политик Анастас Анастасов

Почина уважаваният юрист и политик Анастас Анастасов

България Преди 12 часа

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Свят Преди 13 часа

Пробата е дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г. - по време на Олимпиадата в Рио

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

България Преди 13 часа

Електричеството е спряло малко преди 18.30 часа

