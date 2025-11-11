Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

С амоубийствен атентат пред съд в Исламабад, столицата на Пакистан, е отнел живота на 12 души и е ранил поне още 27, съобщи вътрешният министър на страната, цитиран от Би Би Си (BBC).

Мохсин Накви заяви, че

атентаторът е планирал да атакува районния съд, но не е успял да влезе вътре.

Министърът посочи, че властите ще дадат приоритет на установяването на самоличността на извършителя и че всички замесени ще бъдат изправени пред правосъдието.

Самоубийствените атаки в Исламабад са рядкост през последните години. Кадри от мястото на инцидента във вторник показват останките на изгорял автомобил и полицейски кордон.

„27-те ранени получават медицинска помощ“,

добави Накви. Той уточни, че нападателят е детонирал бомбата близо до полицейска кола, след като е изчаквал до 15 минути.

Президентът на Пакистан, Асиф Али Зардари, заяви, че „категорично осъжда самоубийствения атентат“.