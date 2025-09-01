Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

П етима души загинаха днес, след като изпълняващ тренировъчен полет хеликоптер се разби в Северен Пакистан, съобщи високопоставеният служител на местната полиция Абдул Хамид, цитиран от Франс прес.
Pak Army helicopter crashed on Monday morning in the village of Hudur, Thor Valley, District Diamer. According to GB govt Spokesman Faizullah Faraq, the accident occurred during landing due to a technical fault, resulting in the martyrdom of two pilots and three crew members. pic.twitter.com/ZVQyClPOaY— Reevnat Demha (@Mountain_Man007) September 1, 2025
Вертолетът, собственост на местните власти, с екипаж от двама пилоти и трима техници, е изпълнявал тренировъчен полет за кацане на нова хеликоптерна площадка, в администрираната територия Гилгит-Балтистан в географската област Кашмир, когато се разбил.
🚁 An army helicopter crashes in Pakistan’s Gilgit-Baltistan region, killing all 5 crew members on board— Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025
⚠️ Officials say the chopper, used for flood relief missions, goes down during a test landing due to ‘technical failure’ https://t.co/0hCOAeKtkt pic.twitter.com/lEqgJXZEDi