Свят

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Вертолетът е изпълнявал тренировъчен полет

1 септември 2025, 11:12
Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха
Източник: БТА

П етима души загинаха днес, след като изпълняващ тренировъчен полет хеликоптер се разби в Северен Пакистан, съобщи високопоставеният служител на местната полиция Абдул Хамид, цитиран от Франс прес.

Вертолетът, собственост на местните власти, с екипаж от двама пилоти и трима техници, е изпълнявал тренировъчен полет за кацане на нова хеликоптерна площадка, в администрираната територия Гилгит-Балтистан в географската област Кашмир, когато се разбил.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Хеликоптерна катастрофа Пакистан Загинали Тренировъчен полет Техническа неизправност Гилгит-Балтистан Екипаж Военен хеликоптер Кацане Инцидент
Последвайте ни

По темата

Мъж загина, двете му деца са на командно дишане след челен удар край Монтана

Мъж загина, двете му деца са на командно дишане след челен удар край Монтана

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Смразяващо убийство в Тръстеник: 43-годишен мъж удушен от съседа си

Смразяващо убийство в Тръстеник: 43-годишен мъж удушен от съседа си

Кралица Камила станала жертва на посегателство като тийнейджър във влак

Кралица Камила станала жертва на посегателство като тийнейджър във влак

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Може ли кучето да забременее без „заклещване“

Може ли кучето да забременее без „заклещване“

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 17 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 14 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 12 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 14 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кога започва изплащането на пенсиите за септември</p>

Изплащането на пенсиите започва на 9 септември

България Преди 7 минути

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Свят Преди 13 минути

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово

Братя поставиха рекорд за гребане на хиляди километри през Тихия океан

Братя поставиха рекорд за гребане на хиляди километри през Тихия океан

Свят Преди 47 минути

„Имате ли пица и бира? Повтарям – имате ли пица и бира? Край“

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

България Преди 52 минути

В новия завод ще бъдат открити още 1000 нови работни места

Военна мина уби 19-годишно момче в Босна

Военна мина уби 19-годишно момче в Босна

Свят Преди 1 час

Момчето е третата жертва на остатъчни противопехотни мини от семейството си

Кокаин, укрит в камиони от България, разкрит от Гърция и Германия

Кокаин, укрит в камиони от България, разкрит от Гърция и Германия

Свят Преди 1 час

Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаин; наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България

Две катастрофи станаха за минути на АМ "Тракия"

Две катастрофи станаха за минути на АМ "Тракия"

България Преди 1 час

Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция"

<p>Лятото отказва да си тръгне: До 35&deg; в първите дни на септември</p>

Ето какво време ни е приготвил септември

България Преди 1 час

Макар и сутрините да са прохладни, денем термометрите ще се колебаят в летни стойности

<p>Екстремисти от САЩ обмислят използването на дронове при вътрешни атаки</p>

"Гардиън": Крайнодесни екстремисти от САЩ обмислят използването на дронове при вътрешни атаки

Свят Преди 2 часа

ФБР има сериозни опасения относно неонацистка секта в крайната десница, твърдят източници "Гардиън"

Пожарът в Горно Осеново още не е овладян, горят дървета

Пожарът в Горно Осеново още не е овладян, горят дървета

България Преди 2 часа

Според кмета не е необходимо да се включват твърде много доброволци, тъй като теренът е изключително стръмен и труднодостъпен

Обвинение и за адвоката на задържания за сексуални отношения с ученичка?

Обвинение и за адвоката на задържания за сексуални отношения с ученичка?

България Преди 2 часа

Защитата заяви пред журналисти, че 13-годишното момиче вече не е дете

<p>Путин: НАТО е една от причините за&nbsp;&quot;украинската криза&quot;</p>

Путин в Китай: Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за "украинската криза"

Свят Преди 2 часа

Руският президент посочи, че е обсъдил с лидерите на страните от ШОС срещата си с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска

<p>&quot;Ще се справим с това&quot;: Как фразата на Меркел промени Германия</p>

"Ще се справим с това": Как фразата на Ангела Меркел промени Германия

Свят Преди 2 часа

Тя е наречена "предателка на народа"

Колчета обезопасяват участък от Е79 след фатални инциденти

Колчета обезопасяват участък от Е79 след фатални инциденти

България Преди 3 часа

Трасето е дълго около 1.5 км.

Мъж нахлу с кола в руското консулство в Сидни, арестуваха го

Мъж нахлу с кола в руското консулство в Сидни, арестуваха го

Свят Преди 3 часа

Тридесет и девет годишният мъж сътрудничи на властите

Трагедия в Афганистан, над 600 жертви след земетресение

Трагедия в Афганистан, над 600 жертви след земетресение

Свят Преди 3 часа

Стотици ранени са откарани в болници, добави ръководителят на информационната служба на провинцията Наджубула Ханиф и посочи, че се очаква броят им да продължи да нараства

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Джуд Лоу проговори за Путин: Не се страхувам от последствия!

Edna.bg

10 небесни спектакъла, които не бива да пропускате

Edna.bg

Регионално дерби закрива кръга в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

ЦСКА взима решение за Душан Керкез

Gong.bg

Удушен и с травми на гръдния кош: Мъж е убит в Русенско, задържаха съсед на жертвата

Nova.bg

Мъж загина, а двете му деца са в реанимация след челна катастрофа в Монтанско (СНИМКИ)

Nova.bg