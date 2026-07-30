Русия забрани износа на бензин до януари 2027 г.

Р уското правителство съобщи, че удължава временната забрана за износ на бензин до 31 януари 2027 г., докато ограниченията за производителите на дизелово гориво и други видове горива ще бъдат отменени от 1 септември.

В писмено изявление на правителството се посочва, че временната забрана за износ на бензин, дизелово гориво, корабно гориво и керосин се удължава до 31 януари 2027 г.

Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин

От 1 септември производителите ще могат да изнасят дизелово гориво, корабно гориво и керосин без ограничения. Решението е взето с цел запазване на стабилността на вътрешния пазар, предаде Анадолската агенция.

От забраната ще бъдат изключени и доставки, извършвани в рамките на международни междуправителствени споразумения.

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Заради украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии редица съоръжения в страната са били временно изведени от експлоатация заради ремонт, а в някои региони са въведени ограничения върху продажбите на горива.

Руското правителство вече беше забранило износа на бензин и дизелово гориво като част от тези мерки.