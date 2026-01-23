Руски стратегически бомбардировачи патрулираха над Балтийско море

Р уски стратегически бомбардировачи с голям обсег Ту-22М3 са извършили планиран патрул над неутралните води на Балтийско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва в профила си в „Телеграм“, предаде Ройтерс.
„Бомбардировачите Ту-22М3 на руските Въздушно-космически сили извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът от изтребители беше осигурен от екипажи на Су-35С и Су-30СМ на ВКС“, се казва в изявлението, предаде ТАСС.
🚨⚡️ As Europe’s elite gather in Davos, Russia sends a different message to the world.— WAR (@warsurveillance) January 22, 2026
🇷🇺 Strategic Tu-95MS nuclear-capable bombers remained airborne for over 11 hours, conducting a scheduled long-range flight over international waters of the Sea of Japan.
🛩️ The mission was… pic.twitter.com/kwNtkSZnV4
Полетът е продължил над пет часа. На определени етапи от маршрута бомбардировачите с далечен обсег са били ескортирани от изтребители от чужди държави. Министерството отбеляза, че екипажи на авиацията с далечен обсег редовно летят над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. Всички полети се извършват при стриктно спазване на международните правила, отбелязаха във ведомството.
Ройтерс отбелязва, че Русия редовно провежда подобни патрули като демонстрация на сила. Изявлението беше публикувано минути след като президентът Владимир Путин започна в Кремъл среща с трима американски пратеници, за да обсъди предложения за прекратяване на войната в Украйна.
The Russian MOD published footage footage showing a training mission carried out by Tu-22m3 strategic bombers over the Baltic Sea yesterday. The Tu-22m3s were escorted by Su-35S and Su-30SM fighters.— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) January 22, 2026
At least one of these bombers is seen equipped with a Kh-22 cruise missile,… pic.twitter.com/rbfYKEqd2c