Руски стратегически бомбардировачи патрулираха над Балтийско море

Полетът е продължил над пет часа

23 януари 2026, 06:55
Източник: БТА

Р уски стратегически бомбардировачи с голям обсег Ту-22М3 са извършили планиран патрул над неутралните води на Балтийско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва в профила си в „Телеграм“, предаде Ройтерс.

„Бомбардировачите Ту-22М3 на руските Въздушно-космически сили извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът от изтребители беше осигурен от екипажи на Су-35С и Су-30СМ на ВКС“, се казва в изявлението, предаде ТАСС.

Полетът е продължил над пет часа. На определени етапи от маршрута бомбардировачите с далечен обсег са били ескортирани от изтребители от чужди държави. Министерството отбеляза, че екипажи на авиацията с далечен обсег редовно летят над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. Всички полети се извършват при стриктно спазване на международните правила, отбелязаха във ведомството.

Ройтерс отбелязва, че Русия редовно провежда подобни патрули като демонстрация на сила. Изявлението беше публикувано минути след като президентът Владимир Путин започна в Кремъл среща с трима американски пратеници, за да обсъди предложения за прекратяване на войната в Украйна.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Ту 22М3 Балтийско море Руски бомбардировачи Военен патрул ВКС Изтребителен ескорт Демонстрация на сила Международно право Война в Украйна Владимир Путин
