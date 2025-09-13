Свят

Руски самолети МиГ са прелетели над Беренцово море

Маневрите са част от учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус

13 септември 2025, 17:39
Руски самолети МиГ са прелетели над Беренцово море
Източник: БТА

Р уски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военните учения „Запад 2025“, предаде "Ройтерс", като се позова на руската агенция „Интерфакс“. Самолетите са летели в продължение на четири часа над неутрални води в Баренцово море като част от продължаващите военни учения.

Тези учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус, започнаха вчера по време на напрегнат период от войната в Украйна, след като Полша с помощта на съюзници от НАТО свали предполагаеми руски дронове във въздушното си пространство.

Във връзка с новината за прелитането на руски самолети, оборудвани с балистични ракети, над Баренцово море, "Ройтерс" припомня, че руските ракети „Кинжал“ са свръхзвукови балистични ракети, способни да носят ядрени или конвенционални бойни глави. Русия вече използва тези оръжия във войната в Украйна.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Русия МиГ31 Хиперзвукови ракети Баренцово море Военни учения Запад 2025 Война в Украйна Ракети Кинжал НАТО Беларус
Последвайте ни
Михаил Константинов: Късно е за излизане на политическата сцена с нови проекти

Михаил Константинов: Късно е за излизане на политическата сцена с нови проекти

121-килограмова жена отслабна, след като се заклещи в сватбената си рокля

121-килограмова жена отслабна, след като се заклещи в сватбената си рокля

"Възраждане" излезе на протест в София (СНИМКИ)

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

pariteni.bg
Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 1 ден
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 1 ден
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 1 ден
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 20 часа

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земетресение разтърси гръцкия остров Гавдос

Земетресение разтърси гръцкия остров Гавдос

Свят Преди 2 часа

Няма данни за щети или пострадали

Израел: Над 250 000 жители са напуснали град Газа

Израел: Над 250 000 жители са напуснали град Газа

Свят Преди 2 часа

Израел заяви намерението си да поеме пълен контрол над града като част от плана си да унищожи радикалната палестинска групировка "Хамас"

Частично бедствено положение в Тополовград

Частично бедствено положение в Тополовград

България Преди 3 часа

Частично бедствено положение е обявено в Община Тополовград заради пожар, който се разраства към Свиленградско

Бой на летище "Васил Левски" - мъж е в болница, друг е задържан

Бой на летище "Васил Левски" - мъж е в болница, друг е задържан

България Преди 3 часа

Първо е започнала като словесна разправа, след което единият удря другия зад ухото с бутилка с алкохол

Украйна отблъсна руска атака, свалени са 137 руски дрона

Украйна отблъсна руска атака, свалени са 137 руски дрона

Свят Преди 4 часа

Русия е изстреляла балистична ракета "Искандер-М" и е пуснала 164 безпилотни летателни апарата

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Свят Преди 4 часа

Робинсън е задържан във Вашингтон Каунти

Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

България Преди 5 часа

Според него няма да се говори за политики, а дебатът ще се превърне в разговор по казуси

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

България Преди 5 часа

Грешката в Русе е, че МВР избърза с коментара, заяви Борисов

Почина детето, прегазено умишлено от пастрока си в Русенско

Почина детето, прегазено умишлено от пастрока си в Русенско

България Преди 6 часа

Очаква се Окръжната прокуратура в Русе да промени обвинението на извършителя в по-тежко

Снимката е илюстративна

Камион избухна в пламъци на АМ "Струма"

България Преди 6 часа

От АПИ обявиха, че има обходен маршрут по път I-1 Благоевград - София през Дупница

<p>Ескалацията на Русия изисква решителен отговор</p>

Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор

Свят Преди 6 часа

Безпрецедентното нахлуване на руски дронове в Полша отбелязва първия случай, в който самолети на НАТО трябваше да свалят вражески цели в рамките на въздушното пространство на Алианса

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Свят Преди 6 часа

Истинска война няма да започне, смята Мачей Шимански

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Свят Преди 7 часа

Франция сега има третото най-високо съотношение на задлъжнялост в ЕС

Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Свят Преди 7 часа

Чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Свят Преди 7 часа

Защо скоростомерът на колата и GPS-ът често показват различни числа?

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

България Преди 7 часа

В курортния град уверяват, че цените тази година ще са на същите нива като миналогодишните

Всичко от днес

От мрежата

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Цъфтят бромелиите в ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg
1

Музикант строи лешояд от скрап в Маджарово

sinoptik.bg

10 знака, че все още има страст във връзката ви

Edna.bg

Всичко за бакучиол - новият герой в грижата срещу стареенето на кожата

Edna.bg

Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа

Gong.bg

Филип Кръстев блесна при дебюта си за Оксфорд

Gong.bg

Проф. Чуков: Възможно е Израел да удари клетка на „Хамас” в Турция

Nova.bg

След нападението над полицейски началник в Русе: С какви мотиви съдът пусна обвиняемите

Nova.bg