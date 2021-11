Намериха мъртъв руски дипломат пред посолството в Берлин

Р уски дипломат е бил открит мъртъв близо до сградата на консулския отдел на посолството в Берлин, пише Der Spiegel, позовавайки се на полицията.

Инцидентът е станал сутринта на 19 октомври. Тялото е открито от органите на реда, мъжът не е могло да бъде реанимиран. Предполага се, че 35-годишният втори секретар на посолството е паднал от последния етаж на сградата. Източници от сигурността посочиха, че обстоятелствата около инцидента и причината за смъртта са "неизвестни".

Дипломатът е бил акредитиран през лятото на 2019 г. Според германските служби за сигурност той е бил офицер от руските тайни служби под прикритие.

A suspected Russian spy who was officially working as a diplomat has been found dead in central Berlin after apparently falling from an upper floor of the embassy complex, it has emerged | @justinhuggler https://t.co/IXUCTalj8T