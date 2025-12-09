Русия временно спря работата на три летища в Северен Кавказ

Р усия временно спря работата на три летища в Северен Кавказ от съображения за сигурност, съобщи руската авиационна агенция "Росавиация", цитирана от Ройтерс.

Временните ограничения са наложени на летищата във Владикавказ, Грозни и Магас, които са столици съответно на републиките Северна Осетия, Чечения и Ингушетия.

В севернокавказките републики Дагестан и Кабардино-Балкария е обявена въздушна тревога за атаки с дронове.

Местните жители са предупредени да се укрият в помещения без прозорци и да чакат отмяна на въздушната тревога. Местните власти предупреждават, че са възможни прекъсвания на интернета, посочва ТАСС.