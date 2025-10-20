Свят

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Предвижда се правно обвързваща, поетапна забрана

20 октомври 2025, 13:54
ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.
Съветът на ЕС съобщи, че е приел преговорната си позиция, свързана с предложението за прекратяване на доставките на руски газ. Предложението е насочено към прекратяване на зависимостта от руската енергия, след като Русия превърна доставките на газ в оръжие, и това имаше значителни последици за европейския енергиен пазар, се посочва в съобщението.

Предвижда се правно обвързваща, поетапна забрана за внос на газ от Русия. Държавите от ЕС са съгласни от 1 януари 2028 г. забраната да се прилага изцяло, но настояват вносът на руски газ да бъде забранен от 1 януари догодина, със запазване на преходен срок за съществуващите договори. Изпълнението на краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., може да продължи до 17 юни догодина, докато дългосрочните договори може да се изпълняват до 1 януари 2028 г., според днешното решение.

Изменения на съществуващите договори ще бъдат разрешени само за тясно определени оперативни цели и не могат да доведат до увеличаване на обемите, с малки изключения за държавите без излаз на море.

Съветът на ЕС ще настоява вносът на руски газ да подлежи на режим на предварително разрешение.

Предвижда се държавите от ЕС да представят национални планове за разнообразяване на енергийните доставки, освен ако могат да докажат, че вече не получават пряк или непряк внос на руски газ. Същото изискване за представяне на национален план ще се прилага за държавите, които все още внасят руски петрол, с цел прекратяване на този внос до 1 януари 2028 г., се посочва в съобщението.

Вносът на газ и петрол от Русия в ЕС намаля значително през последните години и при петрола е спаднал под 3 на сто тази година, а при газа е приблизително 13 на сто. Годишната стойност на вноса на руски горива в ЕС се оценява на над 15 милиарда евро. През май и юни Европейската комисия предложи поетапно премахване на останалия руски внос на енергия, се допълва в съобщението.

Предстоят преговорите с Европейския парламент по направените предложения, които не са част от европейските санкции срещу Русия и се приемат без единодушие.

Историята до момента

Началото на пътя към енергийна независимост на Европейския съюз от Русия беше положено след действията на Москва, които доведоха до превръщането на доставките на природен газ в политическо оръжие. Тази ситуация оказа значително въздействие върху европейския енергиен пазар и принуди ЕС да ускори усилията си за енергийна диверсификация, търсейки алтернативни източници и пътища за доставка. Първоначално Европейският съюз наложи мащабни санкции срещу Русия, включително забрана за внос на въглища и нефт. Въпреки това, прекратяването на вноса на руски природен газ се оказа по-сложно поради значителната зависимост на редица държави членки, особено в Централна и Източна Европа. Още през 2022 г. Европейската комисия, начело с председателя Урсула фон дер Лайен, обяви амбициозни планове за поетапно спиране на вноса на руски изкопаеми горива, поставяйки цел за пълно прекратяване до 2027 г. Като част от тези усилия, през май 2022 г. беше представена пътната карта REPowerEU, насочена към гарантиране на енергийната сигурност и намаляване на въздействието върху цените. През последните години вносът на руски газ и петрол в ЕС намаля значително. Докато през 2021 г. руският газ съставляваше около 45% от общия импорт, към момента той е приблизително 13%, а при петрола спадът е под 3%. През май и юни тази година Европейската комисия предложи правно обвързващо, поетапно премахване на останалия руски енергиен внос, за да се сложи край на зависимостта. Неотдавна Съветът на ЕС прие своята преговорна позиция по предложението за прекратяване на доставките на руски газ. Тя предвижда пълна забрана на вноса от 1 януари 2028 г., като Съветът настоява за стартиране на забраната от 1 януари догодина, но с преходни периоди за съществуващите договори. Краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., ще могат да се изпълняват до 17 юни 2025 г., докато дългосрочните договори — до 1 януари 2028 г. Предвижда се също така държавите членки да представят национални планове за диверсификация, освен ако вече не получават руски газ. 

 

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков      
