Русия: САЩ иска да превърне Космоса в арена на въоръжено противопоставяне

М осква осъди днес указа за противоракетния щит, подписан от американския президент Доналд Тръмп, заявявайки, че той е насочен към отслабването на способността на Русия и Китай за ядрено възпиране, предаде Ройтерс.

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова каза, че за Русия този ход е потвърждение на намерението на САЩ да превърне Космоса в "арена на въоръжено противопоставяне".

