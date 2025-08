Нов китайски военен кораб дебютира в оспорвани води

К итайската армия разшири способностите си за десант на острови, след като официално представи нов военен кораб, способен да проектира сила от море към суша, по време на тренировъчни учения в Южнокитайско море. Това съвпадна с 98-ата годишнина от създаването на въоръжените сили на страната, предаде Newsweek .

