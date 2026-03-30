Любопитно

Как Москва се учи да живее без мобилен интернет

30 март 2026, 13:31
Източник: iStock

О бъркани таксиметрови шофьори, загуби за магазините поради невъзможност за плащане с карта и още: хората в Москва се учат да живеят без мобилен интернет. Търсенето на хартиени планове на града е нараснало значително, съобщи Deutsche Welle.

Руският комик Kuruch Bro (Иля Куруч) наскоро демонстрира във видео в социалните мрежи как търси интернет из Москва: със сателитна антена на гърба, с рутери по краката и с още една антена в ръката. На повечето московчани обаче изобщо не им е весело, пише германската обществена медия АРД. А и клипът може да бъде видян само от тези, които имат достъп до интернет и до социалните медии. В Русия Signal, WhatsApp, Instagram, Linkedin, X, Youtube и Facebook отдавна са достъпни само ако блокадата може да се заобиколи с VPN.

Властите обаче все по-успешно блокират и "тунела", водещ към свободния интернет - рекламата за VPN-програмите е забранена, а хиляди сайтове са блокирани, най-вече тези на независимите медии и на правозащитните организации, разказва още АРД.

Центърът на Москва е като парализиран

Държавата обаче отива и още по-далече: постоянно изключва мобилния интернет. В регионите отдавна се експериментира с този вид информационна завеса, а сега е засегната и Москва.

Без интернет на мобилния телефон - значението на това обстоятелство за един изцяло дигитализиран град се вижда едва когато се стигне дотам: такситата вече не могат да бъдат поръчани с приложение, а шофьорите им се объркват, защото са останали без навигация. Търсенето на радиостанции и хартиени планове на града е нараснало значително.

Плащането с карта или с мобилен телефон също често не функционира. В центъра на Москва двама млади хора разказват пред АРД, че в продължение на 20 минути напразно се опитвали да платят и накрая си тръгнали без покупките си. Много московчани отново са започнали да използват пари в брой.

Руските вестници пишат, че само за пет дни блокада московските фирми са загубили над 50 милиона евро.

Официалният аргумент: "Съображения за сигурност"

Комуникацията чрез мобилните телефони постоянно рухва, тъй като много руснаци използват за телефониране приложения, които функционират само чрез мобилния интернет.

Ситуацията в Русия е сложна и много тъжна, казва пред германската обществена медия студентът Антон. "Плашещо е. Но какво можем да направим?" Той има обяснение защо изключват мобилния интернет, но да се говори на тази тема не е безопасно, отбелязва германската обществена медия.

В една от московските пешеходни зони Анастасия разказва, че е от град Белгород - близо до границата с Украйна, който е подложен на постоянен обстрел. "Бих предпочела да живея без интернет. По-добре да нямам връзка, но да живея спокойно - без въздушни тревоги и без писъци."

Тя казва точно това, което твърди и Кремъл: изключването на мобилния интернет служело на националната сигурност. Сигурността от дронове, предполагат някои. Но те продължават да летят. В понеделник например на летището в Санкт Петербург движението за известно време бе прекратено заради атака с дрон.

Песен срещу интернет по държавната телевизия

По руската държавна телевизия пък се яви детски ансамбъл от Волгоград, с червено-бели костюми, момичетата с панделки в косите. Изпълнена бе песен срещу интернет. "Не искаме интернет, няма да ни намерите онлайн. Ние не сме във вашия интернет", гласи припевът.

Както пише АРД, Кремъл би могъл да допълни песента по следния начин: "Колко е практично да си имаме вече собствен интернет и собствени приложения". Тъй като целта на руското правителство е хората в страната да използват само тези приложения, които държавата може да контролира.

Алтернативата, която предлага държавата

Сред тези приложения е месинджърът МАХ, разработен по държавна поръчка. Критиците се опасяват, че съобщенията в него се преглеждат внимателно от разузнаването, отбелязва германската обществена медия.

Милиони руснаци вече плащат сметките си чрез него или пък могат да си запазят час за административни услуги. Хората с домашни задания или родителите, чиито деца ходят на училище, трябва да го инсталират, за да стигнат до нужните им информации.

Но макар интернет да е изключен, хората в Русия могат да стигнат до някои сайтове: в т.нар. "бял списък" са правителствените страници и службите за спешна помощ, както и пощата и железниците. Има и достъпни медии - но само държавно контролираните, пише АРД.

Предположението на германската обществена медия е, че в бъдеще вероятно само проверени руски съдържания ще могат да бъдат преглеждани чрез мобилния интернет. На места бяха обявени демонстрации срещу блокирането на мрежата, но предстои да се види дали те ще се състоят.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Изключване на мобилен интернет Москва Русия Държавен контрол Блокиране на VPN Икономически загуби Информационна завеса Дигитализация Съображения за сигурност Държавни приложения
Последни новини

Трагедията на "принцесата на кокаина": Малко известната история на Мануела Ескобар

Трагедията на "принцесата на кокаина": Малко известната история на Мануела Ескобар

Любопитно Преди 23 минути

Въпреки чудовищната репутация на безмилостен насилник, Пабло Ескобар е имал огромна слабост към дъщеря си

Красимир Балъков на 60: Легендата на българския футбол показа неподозиран талант (ВИДЕО)

Красимир Балъков на 60: Легендата на българския футбол показа неподозиран талант (ВИДЕО)

Любопитно Преди 24 минути

„Когато опитът срещне ритъма”, написа легендарният футболист

Какво е синдромът на Алиса в Страната на чудесата - неврологичното състояние, което засяга децата

Какво е синдромът на Алиса в Страната на чудесата - неврологичното състояние, което засяга децата

Любопитно Преди 1 час

Наречен на името на книгата, синдромът на Алиса в Страната на чудесата е рядко неврологично състояние, което нарушава способността на мозъка да обработва сензорните сигнали

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

България Преди 1 час

Има и конкретен случай от 2021 г., отбеляза Емил Дечев

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

Парламентарни избори Преди 1 час

До момента са задържани 95 лица, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев

Обявяват свободните места за прием в детски заведения в София

Обявяват свободните места за прием в детски заведения в София

България Преди 1 час

Ако сте родител, чието дете предстои да тръгне на градина или ясла, ето кои са най-важните стъпки и срокове, които трябва да спазвате

<p>&quot;Орбановите шпиони ме преследваха&quot;: Политически трилър в Будапеща</p>

"Орбановите шпиони ме преследваха", твърди унгарски журналист, обвинен в шпионаж

Свят Преди 1 час

Саболч Паний казва, че обвиненията на Будапеща целят да „го притиснат психологически и да разрушат репутацията му“, след негови разкрития за тайни разговори

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

Любопитно Преди 2 часа

Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

Свят Преди 2 часа

Мадрид е забранил на американски самолети, базирани в други страни, включително Великобритания, да използват испанското въздушно пространство в контекста на военните операции в Иран

"Не е подходяща за ролята ми": Ким Новак не иска Синди Суини да я играе в биографичен филм

"Не е подходяща за ролята ми": Ким Новак не иска Синди Суини да я играе в биографичен филм

Любопитно Преди 2 часа

Холивудската легенда Ким Новак категорично отхвърли Сидни Суини за ролята си в нов биографичен филм, заявявайки, че звездата от „Еуфория“ е „напълно погрешен“ избор за пресъздаване на драматичната ѝ любовна афера със Сами Дейвис-младши

Русия вече изпраща и алкохолиците от клиниките на фронта

Русия вече изпраща и алкохолиците от клиниките на фронта

Свят Преди 2 часа

Неназован руски военнослужещ описва поток от новопристигнали в своето подразделение – много от тях по-възрастни, физически неподготвени и борещи се с алкохолна зависимост – в скорошни видеокадри

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

Парламентарни избори Преди 2 часа

И. д. главен секретар Георги Кандев обяви, че 200 служители на ГДНП ще бъдат командировани в цялата страна

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

През целия месец април CarMarket.bg ще се превърне в една своеобразна трибуна, от която, без излишен патос и популизъм, ще говорим за „пътна безопасност“ и „отговорност на пътя“

<p>Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до &quot;Божи гроб&quot;</p>

Скандал на Католическата Цветница - Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до "Божи гроб"

Свят Преди 2 часа

Религиозно напрежение и политически последствия в сърцето на Светата земя

Сфинксът в Гиза, Египет

Наистина ли има втори Сфинкс под пирамидите в Гиза? Отговарят археолозите

Любопитно Преди 2 часа

Твърденията, че втори, масивен Сфинкс е заровен под пясъците на платото Гиза в Египет, станаха вирусни в онлайн пространството, привличайки десетки милиони гледания в социалните мрежи и таблоидните заглавия. Но каква е истината

<p>Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред папата</p>

Рrivilège du blanc: Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред папата

Любопитно Преди 3 часа

Принцеса Шарлийн от Монако бе в бяло при папата заради католическия обичай privilège du blanc, докато останалите кралски дами бяха в черно, тъй като това право важи само за съпруги и монарси на католически държави

Всичко от днес

От мрежата

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Добрият грим на очите - мощният инструмент за себеизразяване и самочувствие

Edna.bg

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

Edna.bg

Вратар от efbet Лига герой за Кабо Верде, спаси две дузпи

Gong.bg

Феновете в Англия с тежка присъда за ВАР

Gong.bg

Българските грации - на Световната купа по художествена гимнастика в София

Nova.bg

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров-Еврото

Nova.bg