Русия обяви извънредно положение на засегнатите от цунамито острови

Р уските власти обявиха извънредно положение в северната част на Курилските острови, където вълни цунами повредиха сгради и причиниха наводнения. Цунамито е предизвикано от земния трус, разтърсил по-рано днес, 30 юли, тихоокеанското крайбрежие, съобщиха агенциите.

"По заповед на губернатора на региона в Северокурилския район, където днес имаше земетресение и цунами, е обявено извънредно положение. В Северокурилския район живеят около 2400 души. Жителите са евакуирани. Няма данни за по-сериозни разрушения и пострадали", посочи пресслужбата на регионалното правителство.

"Всички бяха евакуирани. Имаше достатъчно време, цял час. Така че всички бяха евакуирани, всички хора са в зоната за безопасност от цунами“, каза кметът Александър Овсянников на кризисна среща с официални лица.

Authorities in Russia’s Far Eastern Sakhalin region have declared a state of emergency in the northern Kuril Islands after tsunami waves caused flooding and damaged several buildings.



According to Russia’s TASS news agency, the initial wave that flooded the town caused no major… pic.twitter.com/5c2ZAgtNsM