Русия изстреля хиперзвукова ракета "Циркон" по време на ученията "Запад 2025"

Р усия изстреля хиперзвукова крилата ракета "Циркон" по цел в Баренцово море по време на военните учения "Запад 2025", заяви руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Северна Корея заплаши с "лоши последици" САЩ, Япония и Южна Корея заради ученията

"Според обективните мониторингови данни, получавани в реално време, целта е унищожена с директен удар", се казва в изявление на министерството.

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025".

Съобщено бе, че ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.