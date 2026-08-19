България

Пожарът край Рупите отново се разгоря

При евентуално разпространение огънят ще достигне до Хераклея Синтика

Николай Киров Николай Киров

19 август 2026, 20:14
Пожарът край Рупите отново се разгоря
Източник: БТА

П ожарът край Рупите, който по-рано днес беше потушен, отново се е разгорял, съобщи пред БТА кметът на петричкото село Димитър Господинов.

По думите му огънят е възникнал при запалване на сухи треви и растителност. След като пожарът е бил потушен и екипът на пожарната е напуснал мястото, огънят отново се е разгорял.

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В момента на място е един екип на пожарната, който работи по потушаването на огъня. „Сега отново се е разгорял и пожарните са там“, каза кметът.

Той допълни, че теренът е в близост до труднодостъпен район и при евентуално разпространение огънят ще достигне до Хераклея Синтика и гасенето би било изключително трудно. По думите му съществува риск огънят да се прехвърли към склоновете на възвишението Кожух.

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Кметът на Рупите изрази притеснение от честото палене на растителност и призова хората да бъдат по-внимателни, тъй като при сухото време огънят може бързо да се разпространи. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Деница Кючукова    
Пожар Рупите Хераклея Синтика
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