Пожарът край Рупите отново се разгоря

П ожарът край Рупите, който по-рано днес беше потушен, отново се е разгорял, съобщи пред БТА кметът на петричкото село Димитър Господинов.

По думите му огънят е възникнал при запалване на сухи треви и растителност. След като пожарът е бил потушен и екипът на пожарната е напуснал мястото, огънят отново се е разгорял.

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В момента на място е един екип на пожарната, който работи по потушаването на огъня. „Сега отново се е разгорял и пожарните са там“, каза кметът.

Той допълни, че теренът е в близост до труднодостъпен район и при евентуално разпространение огънят ще достигне до Хераклея Синтика и гасенето би било изключително трудно. По думите му съществува риск огънят да се прехвърли към склоновете на възвишението Кожух.

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Кметът на Рупите изрази притеснение от честото палене на растителност и призова хората да бъдат по-внимателни, тъй като при сухото време огънят може бързо да се разпространи.