Жалба за заплахи и натиск срещу скандален свещеник

Н ова жалба за упражняван натиск и заплахи срещу горнооряховския свещеник Зоран Мамучевски е подадена в Районната прокуратура. Повод за действията му е излъчено телевизионно разследване по NOVA, разкриващо финансови злоупотреби, водещи пряко към него.

Въпреки че участничките в репортажа запазват анонимност в ефир, Мамучевски е установил контакт с тях. Свещеникът е отправял неколкократни заплахи по телефона към една от жените с настояване тя да оттегли думите си и да се извини публично. За целта той е подготвил готов текст, който пострадалите само да подпишат.

Предполага се, че документът е бил предназначен за Българската православна църква, която също бе сезирана след медийните разкрития.

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Разследването срещу Мамучевски съдържа данни за изчезнали пари от храма. Има досъдебно производство срещу него по жалба на жена, която му е поверила 9000 лв. за съхранение в църквата.

Втора потърпевша е била подведена да изтегли кредит от 14 500 лв. за ремонт на покрив. Средствата са усвоени от строителна фирма, близка до свещеника. Макар че жената е спечелила съдебното дело срещу фирмата, парите не са възстановени, тъй като дружеството е обявено в несъстоятелност.

Това не е първият сблъсък на Зоран Мамучевски с прокуратурата. Преди година, докато все още служеше в Горна Оряховица, той бе заловен да шофира след употреба на алкохол. Впоследствие, след отнемане на книжката му, той бе хванат отново зад волана без правоспособност. Случаят приключи със споразумение с прокуратурата, с което свещеникът избегна съдебен процес.

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Малко след това Мамучевски продаде всичките си имоти в Горна Оряховица - включително къщата си, за която се твърди, че е построена от същата завлякла свидетелката строителна фирма, и се премести в Пловдив.