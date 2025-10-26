Свят

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория

„Буревестник“ е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа

26 октомври 2025, 10:22
Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Р усия извърши изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник". Това заяви пред президента Владимир Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс.

Ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа.

"Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше извършен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 000 километра и това не е пределът й. Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът на възможностите ѝ", докладва Герасимов.

Той подчерта, че по време на полета са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана" на ракетата.

Преди време Путин заяви, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета ѝ може да е непредсказуема, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, припомня Ройтерс.

На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, каза на ген. Герасимов че решаващите изпитания на "Буревестник" са приключили и разпореди да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили.

Президентът заяви, цитиран от ТАСС, че ядреният щит на Русия е потвърдил надеждността си, а също, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.

Източник: Десислава Иванова/БТА    
Последвайте ни
Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
Пак ли лъже Мъск: Бивши служители оборват твърденията му за автономните коли

Пак ли лъже Мъск: Бивши служители оборват твърденията му за автономните коли

carmarket.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

България Преди 13 минути

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

България Преди 31 минути

Ако не бъда председател на парламента, няма да е пречка да остана народен представител, каза тя

<p>Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас</p>

НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас

Пари Преди 3 часа

Само за изминалата година цените на някои основни хранителни продукти са се повишили с повече от 20%

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Свят Преди 3 часа

Това се случва само два дни, след като държавният глава прекрати търговските преговори с Отава

Русия удари два жилищни блока в Киев, сред ранените има и деца

Русия удари два жилищни блока в Киев, сред ранените има и деца

Свят Преди 3 часа

За около час, час и половина, бе обявена въздушна тревога

В присъствието на Тръмп: Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за мир

В присъствието на Тръмп: Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за мир

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ се намеси през юли, за да сложи край на кървавия им петдневен граничен конфликт

Димитровден е! "Небето се отваря" и се чака първия сняг

Димитровден е! "Небето се отваря" и се чака първия сняг

Любопитно Преди 4 часа

Народната пословица гласи: "Свети Димитър носи зимата, а Свети Георги - лятото"

Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера

Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера

България Преди 4 часа

То е настанено в детската неврохирургия в болница "Пирогов"

Цецо и Мина напуснаха Къщата на Big Brother

Цецо и Мина напуснаха Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Студентката по фармация получи най-нисък вот от зрителите и ще бъде гост в студиото на “Голямата сестра”

Китай донесе нещо неочаквано от обратната страна на Луната

Китай донесе нещо неочаквано от обратната страна на Луната

Любопитно Преди 4 часа

Пробата е събрана от кратер в кратера

,

Защо млечните продукти в Гърция поскъпват

Свят Преди 4 часа

Епидемия с шарка при овцете вдига цените

Ограничения за старите коли в София: Как жителите да получат достъп до ринговете

Ограничения за старите коли в София: Как жителите да получат достъп до ринговете

България Преди 4 часа

Вижте кои са забранените зони

<p>Смяната на времето: В&nbsp;Космоса всяка микросекунда има значение</p>

Връщаме времето с час назад, но в Космоса всяка микросекунда има значение

Свят Преди 4 часа

Първото предизвикателство идва още преди часовниците да напуснат земната атмосфера

Жена остави ChatGPT да реши къде ще живее

Жена остави ChatGPT да реши къде ще живее

Любопитно Преди 4 часа

"Знам, че звучи налудничаво, да позволиш на изкуствен интелект да взима решение за живота ти. Но това ме освободи от претоварването, което изпитвах"

Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°

Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт

Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт

Свят Преди 14 часа

Актрисата почина на 100-годишна възраст

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Сашка Васева: "Стоянка Мутафова ме научи как да забравя срама!"

Edna.bg

Нищо не е перфектно, дори кралските сватби: пет гафа, които никога няма да забравим

Edna.bg

Григор без големи очаквания в Париж: Важно е как ще реагира тялото ми

Gong.bg

ЦСКА излиза за втора поредна победа в efbet Лига

Gong.bg

Задържаха двама за обира в Лувъра

Nova.bg

Тома Биков: Готови сме за пълен мандат, няма радикални промени в управлението

Nova.bg