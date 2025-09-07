Русия атакува Одеса и с балистична ракета

Р уските сили атакуваха тази сутрин украинския черноморски град Одеса и с балистична ракета, като отекна силен взрив, съобщиха местни канали в приложението „Телеграм“, цитирани от БТА.

Сирените за въздушна тревога за тази атака бяха задействани в 5:59 ч. местно време (също и българско), а

взривът отекна в 6:06 ч.

Местните канали в „Телеграм“ съобщиха и за поразен обект.

По-рано тази нощ кметът на Одеса Генадий Труханов написа в социалната мрежа, че над 15 руски дрона атакуват Одеса. Регионалните власти призоваха жителите на града незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души

и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

През изминалата нощ Русия е изстреляла стотици дронове към украински градове, като в столицата Киев са поразени множество жилищни сгради, съобщават официални лица, цитирани от Kyiv Independent.

Най-малко двама души са убити, включително едногодишно дете,

а 11 други са ранени при атаките срещу столицата, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. Той добави, че петима души са хоспитализирани, включително бременна жена.

Кметът Кличко съобщи, че отломки от руски дрон са ударили три многоетажни жилищни сгради в Святошински район на Киев и друга в Дарницки район, което е довело до пожари в сградите.