Рюте хвали Тръмп, германският министър на отбраната призова за натиск върху Русия

М инистрите на външните работи и отбраната на Европейския съюз се събират в Брюксел, за да обсъдят продължаващите сражения в Украйна, отбранителните способности на обединението и ескалиращото напрежение в Близкия изток.

(Във видеото: Калас: Русия е увеличила атаките срещу Украйна, след като беше направено предложението за примирие)

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че руският президент Владимир Путин не се интересува истински от мир в Украйна и само се опитва да спечели време в преговорите със САЩ.

Преди срещата на министрите на отбраната на страните от ЕС в Брюксел Писториус каза, че Европа трябва да увеличи натиска върху Русия чрез налагане на повече санкции, особено върху износа на руски енергоносители.

