След 37 години: Откриха случайно откраднатата статуя на Джим Морисън

С татуя на Джим Морисън беше открита случайно близо четири десетилетия след кражбата ѝ от гроба на легендарния фронтмен на The Doors в Париж. Това е краят… на дългото издирване.

Парижката полиция е открила отдавна изгубения бюст на Морисън по време на разследване, което не е свързано с кражбата, съобщава АФП, позовавайки се на свой източник. Скулптурата, в неизвестност от 1988 г., се е появила отново в хода на дело за измама, водено от парижките прокурори.

Белият мраморен бюст на певеца на „Riders on the Storm“ – дело на хърватския художник Младен Микулин – е бил поставен на гроба му в гробището Пер Лашез през 1981 г., по повод 10-годишнината от смъртта му. Според новопубликувани снимки, противоречивата скулптура с тегло около 136 килограма не е сериозно повредена, с изключение на графити и счупения ѝ нос – щети, които са били налице още при изчезването ѝ преди 37 години.

Гробът на Морисън, разположен в т.нар. „Кът на поетите“, е място на поклонение за фенове от цял свят от момента, в който музикантът е погребан там през 1971 г., когато е едва на 27 години, посочва BBC.

През 1991 г., при отбелязване на 20-годишнината от смъртта му, на гробището избухват безредици. За овладяване на тълпата се налага използването на сълзотворен газ, съобщават тогавашни източници.

Според статия на New York Times от 1993 г., оттогава гробът на Морисън е под постоянна охрана.

Джим Морисън е открит мъртъв във ваната на апартамента си в Париж през 1971 г. Официалната причина за смъртта е застойна сърдечна недостатъчност, въпреки че аутопсия никога не е била извършена, пише The Guardian.

