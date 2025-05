САЩ ще платят $5 милиона на семейството на Ашли Бабит, бунтовничка от 6 януари

А дминистрацията на Тръмп се съгласи да плати $5 милиона обезщетение на семейството на Ашли Бабит, ветеран от военновъздушните сили на САЩ, който беше застрелян и убит от полицай, докато щурмуваше сградата на Конгреса на САЩ на 6 януари 2021 г., предаде ВВС.

Началникът на полицията в Капитолия Том Мангър каза пред CBS, американския партньор на BBC, че е "изключително разочарован" от решението. Полицаят, замесен в нейната стрелба, е освободен от всякакви нарушения.

Обезщетението разрешава неправомерно смъртно дело за $30 милиона, заведено от семейството на Бабит и консервативната активистка група Judicial Watch.

Хиляди поддръжници на Тръмп се спуснаха в Капитолия на САЩ на 6 януари в опит да спрат удостоверяването на победата на Джо Байдън на изборите през 2020 г.

Бабит беше част от група, която счупи прозорци в опит да влезе в залата на Камарата на представителите, докато тя все още заседаваше, принуждавайки законодателите да забавят сертифицирането и да избягат.

Видеозапис от инцидента показва как тя е простреляна в рамото, след като се е опитала да се изкачи през врата.

По-късно тя почина в болница.

Съдебният иск за неправомерна смърт, заведен от семейството на Бабит, твърди, че решението за откриване на огън от полицейския служител на Капитолия Майкъл Бърд е било небрежно и че ръцете на Бабит са били във въздуха, когато е била простреляна.

Членове на семейството казват, че Бабит е билa мотивиранa да дойде в Капитолия от твърденията на Тръмп за изборни измами. Никога не са се появили доказателства за широко разпространена измама на изборите през 2020 г.

Бърд по-рано защити стрелбата, като каза, че групата законодатели и охраната "по същество са били в капан" и "не можели да се изтеглят безопасно".

През август 2021 г. разследване на полицията на Капитолия установи, че решението на Бърд е спасило животи и е в съответствие с полицейското обучение и процедури. Прегледът на Министерството на правосъдието също не откри доказателства за полицейски нарушения.

"Това е изключително разочароващо и аз напълно не съм съгласен с решението на Министерството на правосъдието", каза шеф Мангър в изявление пред персонала, след като научи за обезщетението, съобщи Washington Post.

"Това обезщетение изпраща смразяващо послание към служителите на реда в цялата ни нация - особено тези, които имат защитна мисия като нашата", добави той.

През януари, в първия си ден обратно в Белия дом, президентът Доналд Тръмп издаде общо помилване на повече от 1500 обвиняеми за бунт в Капитолия, включително стотици обвинени в нападение над полицията. Той също така уволни федералните прокурори, които се занимаваха с тези случаи.

