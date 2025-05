С ъветът на ЕС одобри новите санкции срещу Русия, съобщи върховният европейски представител по външната политика и сигурността Кая Калас. По нейните думи мерките включват действия срещу хибридните заплахи и нарушенията на човешките права.

Датата за влизане в сила на приетите днес санкции ще бъде определена допълнително и зависи от събитията в следващите дни, уточни на пресконференция говорител на Европейската комисия. Той посочи, че комисията подготвя още санкции за руската страна заради войната в Украйна.

Говорителят изрази задоволство от това, че снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп е запознал някои европейски лидери и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен със съдържанието на телефонния му разговор с руския президент Владимир Путин. По неговите думи Путин не е променил позицията си за войната и това се вижда от отсъствието му от преките преговори в Турция. Говорителят коментира, че това показва липса на готовност за постигане на мир от страна на руския президент.

