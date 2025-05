Правосъдие след две десетилетия: Индиана екзекутира убиец на полицай

В ластите в американския щат Индиана екзекутираха мъж, осъден за убийството на полицай през 2000 г., предаде Асошиейтед прес.

* Видеото е архивно!

Бенджамин Ричи бе умъртвен днес с инжекция в щатския затвор на Индиана в град Мичиган, съобщиха местните затворнически власти.

В изявление, публикувано онлайн, те съобщиха, че екзекуцията е започнал малко след полунощ, а смъртта на затворника е обявена в 00:46 ч.

